找到了！埔里垃圾輻射值超標遭退運 核安會揪出元凶是「它」

核安委員會人員以偵測器測到紙尿片上的輻射值達10微西弗/時（µSv/h），已超出正常值。

找到了！埔里鎮外運垃圾7日到今日共有2車被偵測到輻射值超標、整車退運，這是縣內清潔隊首次遇到，核能安全委員會協助提供偵測器，找出3片紙尿片輻射值超標，研判是尿液殘留做核醫檢查等化學藥劑造成，劑量低不致影響人體健康。

埔里鎮堆積的垃圾6日前後運出7車到外縣市焚化爐焚化，結果第7車7日中午抵達焚化廠門口，就被偵測到輻射值超標而遭退運，7日傍晚運回埔里清潔隊部，整車垃圾卸下；7、8日再運出7車垃圾，又有1車被退運，等待清潔隊商借輻射偵測器找出「元凶」。

由於包括埔里在內的各清潔隊都不曾遇過外運垃圾被偵測到輻射值超標，各隊也都沒有偵測儀器，埔里清潔隊努力商借儀器之際，核能安全委員會看到報導主動協助，今天下午專業人員帶著儀器到埔里清潔隊，對2車卸下的垃圾一一偵測，就在3袋裝著紙尿片的垃圾中，找到3片紙尿片輻射值達10微西弗/時（µSv/h），超出正常值不少，研判是有民眾做治療或做核醫檢查的藥劑殘留在尿液中。

埔里鎮清潔隊指出，核安人員透露這樣的輻射數值雖超標，但其劑量不會影響人體健康，建議清潔隊將這幾片紙尿片，放在有蓋子的鐵桶中儲存3個月，輻射值就會消散不見。

據放射腫瘤科醫師表示，做化療不會在尿液中殘留輻射值，通常是做核子醫學檢查打的藥劑，才會有少量隨尿液排出，因劑量非常低，因此民眾不用擔心。

