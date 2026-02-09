為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    自民黨大勝 高市早苗：3月訪美

    2026/02/09 20:59 中央社
    高市早苗、川普去年10月在日本東京會面。（美聯社）

    高市早苗、川普去年10月在日本東京會面。（美聯社）

    日本眾議院選舉，自民黨單獨突破2/3門檻取得316席，首相高市早苗今天傍晚以自民黨總裁身分召開勝選記者會，強調這次選舉是就「負責任的積極財政」與安全保障等重大政策轉向，向國民請示；勝選不是終點而是責任的開始，沒有沉浸在勝利中的餘裕，將全力推動政策落實。

    她在記者會中表示，「如果這些重大政策得不到國民的信任，那麼我繼續擔任內閣總理大臣也毫無意義。正因如此，我多次表示，這是賭上自身政治生命的選舉。而昨天，國民以強有力的方式推了我一把，告訴我一定要貫徹這場政策轉型。」

    高市指出，自民黨與日本維新會合計獲得352席，這是一個極為龐大的授權，既是「讓日本列島更強大、更富足」的託付，也意味著責任的開始；鑑於參議院尚未過半，今後仍將請求願意推動政策的在野黨給予協助。

    她表示，沒有沉浸在勝利中的餘裕，將盡快召開特別國會，首先爭取盡快通過明年度預算與相關法案。

    對於「政權公約」（競選承諾）中提出的「食品消費稅率2年歸零」，高市說明，將邀集支持該制度的在野黨成立跨黨派「國民會議」，在不依賴特例國債的前提下，就時程、財源等展開討論，確保2年所需財源，爭取盡早落實。希望能在夏季之前，於國民會議完成一次中期整理。

    高市重申，要與「每年編列補充預算」的慣例告別，從根本上改革預算編列方式，確保可預測性，長期支持企業研發與設備投資，將自今年夏季開始的下一年度預算編制全面推進。

    高市也提到，穩定的政治基礎將成為推進強有力外交的重要支撐。今年時逢前首相安倍晉三提出「自由開放的印太」10週年，將進一步推動發展。她計劃下月訪問美國，與美國總統川普深入討論全球議題，並以日美同盟為軸心，加強日美韓、日美菲、日美澳，以及與義大利、英國和全球南方（Global South）的合作。

    她也宣布將設立國家情報局，以及強化外資審查的「對日外國投資委員會」，將相關法案提交國會，並提前修訂安全保障3文件，徹底強化安全保障政策。

    面對記者提問維新會入閣，以及是否與國民民主黨合作，高市表示，聯合政權不只在國會，也在內閣分擔責任，過去多次請託日本維新會出任閣僚；另外，國民民主黨「政策優先於政局」的立場令她相當有共鳴，對方也表態願意支持明年度預算，雙方在「負責任的積極財政」等議題的方向高度契合，若國民民主黨有意願加入聯合政權，將積極探索合作。

    談及對中關係，高市重申政府一貫立場是推進「戰略性互惠關係」，全面發展具建設性且穩動的日中關係，並在維持各層級溝通的同時，從國家利益的角度出發，冷靜應對。

    對於選戰期間臨時取消NHK電視辯論，她說明在連續多日的高強度拜票行程下，手部症狀持續惡化，起初想要取消1天助選行程，到醫院接受治療，但因為行程早就傳開，支持者在社交媒體發出「高市會來」的訊息，很多人請求她不要取消街頭演說。考量之後仍有密集助選安排，臨時決定取消辯論。

    她說，她個人直到當天仍想要出席節目，「資料準備好了，衣服也挑好了」，但因為後續行程滿檔，專業建議也規勸她接受正規治療，只得臨時取消上節目，她要為造成困擾向NHK鄭重致歉。她表示，現在選舉結束，將持續接受治療，確保以萬全狀態迎接國會開議。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播