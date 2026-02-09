中將遇刺案嫌犯認罪 俄指控烏克蘭與波蘭幕後操盤

俄羅斯聯邦安全局（FSB）今日（9日）宣稱，日前涉嫌開槍狙擊俄羅斯軍事情報局副局長、陸軍中將阿列克謝耶夫（見圖）的兩名嫌犯已經認罪，並供稱是受烏克蘭國家安全局（SBU）指使，且波蘭情報機構亦涉嫌參與招募。（美聯社）

俄羅斯聯邦安全局（FSB）今日（9日）宣稱，日前涉嫌開槍狙擊俄軍情報體系高層的兩名嫌犯已經認罪，並供稱是受烏克蘭國家安全局（SBU）指使，且波蘭情報機構亦涉嫌參與招募。儘管俄方指證歷歷，但烏克蘭方面先前已強烈否認參與這起刺殺行動，相關指控目前尚未獲得第三方獨立證實。

據《路透》報導，上週五（6日）俄羅斯軍事情報局（GRU）副局長、陸軍中將阿列克謝耶夫（Vladimir Alekseyev）在莫斯科一棟公寓內遭槍擊，經緊急送醫接受手術後已恢復意識，目前傷勢趨於穩定。

請繼續往下閱讀...

俄羅斯聯邦安全局在聲明中表示，主嫌為出生於烏克蘭的俄籍男子科爾巴（Lyubomir Korba），他日前從杜拜被引渡回國後接受偵訊。另一名嫌犯瓦辛（Viktor Vasin）亦被列為共犯。FSB聲稱，兩名男子皆已「坦承罪行」，並詳細交代了行兇過程，強調該行動是代表烏克蘭國家安全局所執行。

俄方進一步指控，科爾巴於2025年8月在烏克蘭西部的特諾皮爾（Ternopil）被烏方招募，隨後在基輔接受訓練。據FSB說法，科爾巴每月領取加密貨幣作為報酬，而此次刺殺阿列克謝耶夫中將，烏方承諾事成後將支付3萬美元。

此外，俄方聲明中還提到波蘭情報機構疑似參與了招募過程。對此，波蘭官方尚未作出即時回應。由於嫌犯目前仍被拘留在俄羅斯境內，外界無法與其聯繫核實說詞，烏克蘭國家安全局也暫未對此最新指控發表評論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法