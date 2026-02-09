黎智英重判20年！歐盟促放人 RSF：英美別再對中軟弱

香港壹傳媒創辦人黎智英今（9）日遭重判20年，現年78歲的他恐在獄中度過餘生。圖為黎智英先前遭上銬、腰纏鐵鍊押解的畫面。（彭博資料照）

黎智英遭重判20年引爆國際怒火。歐盟（EU）9日強烈譴責此案為「政治迫害」，要求港府立即放人；無國界記者組織（RSF）則定性香港新聞自由「正式落幕」，並點名警告英、美等國應立即施壓北京救人，而非為了維持關係而對中國軟弱。

《衛報》報導，歐盟對外事務部發表強硬聲明，對黎智英遭重判深表遺憾，並強烈要求港府立即且無條件放人。歐盟強調，考慮到黎智英已78歲高齡且健康狀況不佳，這項重刑顯見是具備「政治動機」的迫害。

請繼續往下閱讀...

聲明指出，港府針對記者的追訴已嚴重損害香港作為國際金融中心的聲譽，呼籲當局恢復各界對新聞自由的信心。

此外，《法新社》報導，總部位於倫敦的「無國界記者」（RSF）秘書長布魯廷（Thibaut Bruttin）發布聲明表示：「今天，香港的新聞自由正式落幕，我們對黎智英遭到的殘酷刑期感到無比憤怒。」

RSF 更罕見地將矛頭轉向西方國家，呼籲英國與美國等民主政體，不應再將「與中國關係正常化」視為對外政策的優先事項。RSF強調，西方各國應對北京政權施加實質壓力，以確保黎智英與所有被囚禁的記者能獲釋，而非在外交上持續軟弱

外媒分析：對中政策面臨「壓力測試」

《法新社》分析指出，隨著判決結果塵埃落定，國際社會正密切關注英、美等西方盟邦，是否會如人權組織所呼籲，為了營救黎智英而調整對中外交與貿易節奏；此外，《華爾街日報》社論也強調，北京正藉此案對外展示「被中共統治」的真實代價，這項判決已成為檢驗民主國家捍衛人權承諾的指標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法