回暖了！明起高溫20度以上、中南部溫差大 這2天北東部有雨

未來1週氣溫趨勢。（氣象署提供）

未來1週降雨趨勢。（氣象署提供）

這幾天回暖了！中央氣象署預報，明日氣溫持續回升、各地多雲到晴，到了週三到週四清晨東北季風影響，北部、宜蘭溫度略微下降，降雨增加，週五到下週日各地晴到多雲，氣溫會再回升，白天溫度會再更高，各地約22-27度，到了除夕又有一波東北季風接力，預計影響到初三；另，也提醒，這週中南部要注意日夜溫差大。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天晚上到明天清晨各地約為13-16度，到了明天氣溫持續回升、各地多雲到晴，白天溫度約20-25度，南部溫度會再高一些達25度以上，僅東北部、東部地區、北部山區及恆春半島有零星短暫雨。

「這波冷空氣低溫影響不明顯！」曾昭誠續指，週三到週四清晨鋒面通過、東北季風增強，主要影響北部、宜蘭地區，溫度略微下降，白天溫度降至20度左右，早晚溫度則是與前一天差不多；其餘地區白天溫度一樣約為20-25度、早晚約為15-18度；迎風面基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

曾昭誠指出，到了週四白天起，各地氣溫會再回升，早晚仍偏涼，這天偏東風，只有東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

曾昭誠表示，週五到小年夜（下週日）各地晴到多雲，氣溫會再回升，白天溫度會再更高，各地約22-27度，南部地區可能會接近30度，「相對來說滿溫暖的。」週五僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，下週日則是只有東部地區有零星短暫雨。

曾昭誠表示，除夕（下週一）鋒面通過、東北季風增強，預估這波冷空氣會影響到初三，北部、宜蘭氣溫會先稍微下降，除夕白天溫度降至20度左右。桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

曾昭誠提醒，週五晚上到週六清晨北部地區、下週日中部以北地區及馬祖有低雲或霧影響能見度，請注意。

