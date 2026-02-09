為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉市木造建築老舊危險電線更新補助開跑 最高6萬元、90戶額滿為止

    2026/02/09 18:28 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市木造建築老舊危險電線更新補助開跑。（嘉義市政府提供）

    嘉義市政府都市發展處推動「木造建築老舊危險電線更新補助計畫」，補助木造老屋更換電線、插座、照明開關設備等，每戶最高可補助6萬元，補助名額共90戶，2月9日起至4月30日受理申請、額滿為止。

    市府表示，嘉義市擁有超過6千棟木造建築，推動全國首創的「木造建築老舊危險電線更新補助計畫」，協助市民更新木造建築的老舊電線設備，此項計畫2023年起推動迄今已補助超過240戶。

    市府說，全市木造建築皆可申請，補助項目包括老舊電線、接地型插座及照明開關設備、配電箱（含內部無熔絲開關）、既有台電電表箱等設備更新，及住宅用火災警報器安裝，必須找合格電器承裝業丙級以上廠商承作，並依補助公告、《用戶用電設備裝置規則》、《住宅用火災警報器設置辦法》等相關法規施工，以確保安全性。

    市府表示，案件經審查通過就可開始施工，並於核准後90天內完成施工，辦理請款核銷，民眾可洽詢嘉義市政府都市發展處網站「都市更新專區」，或電洽（05）2254321分機134。

