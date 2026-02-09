為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    中國男子入住阿里山員工宿舍 還拍片宣傳「早日回歸祖國懷抱」

    2026/02/09 18:07 記者王善嬿／嘉義報導
    一名來自中國自稱東北人的男子入住林業署阿里山國家森林遊樂區員工寄宿舍，還拍影片為中國官宣。（擷取自Threads）

    一名來自中國自稱東北人的男子入住林業署阿里山國家森林遊樂區員工寄宿舍，還拍影片為中國官宣。（擷取自Threads）

    近日網路社群媒體Threads流傳有疑似來自中國哈爾濱人士入住阿里山國家森林遊樂區員工宿舍，林業及自然保育署嘉義分署今發稿說明，經查，此事發生於本月2日，是中部某分署一名簡姓員工依規定申請登記1晚住宿，實際入住卻非簡姓員工，而是其友人，已違反員工寄宿舍管理規範，已函請他署對簡員違規行為進行查處。

    網友近日在Threads貼文「中共國人 阿里山 員工宿舍？回歸祖國？」轉傳一則影片，男子在林業署嘉義分署員工宿舍前拍影片，片中拍攝住員工宿舍、帶家人坐阿里山林鐵看日出，自稱「東北人來看寶島台灣阿里山最美日出」，影片最後還不忘為中國宣傳，「願寶島台灣早日回歸祖國的懷抱」。

    林業署嘉義分署：函他署查處並加強管理

    嘉義分署表示，網傳影片中地點是阿里山國家森林遊樂區內的林業署嘉義分署第二員工寄宿舍，設置目的是提供林業署或所屬機關執行公務人員，以及其他機關人員因公務出差住宿使用為原則，嘉義分署並訂有該員工寄宿舍管理規範。

    嘉義分署說，此事件為任職於中部某分署簡姓員工，依管理規範登記申請住宿，簡員並沒有實際入住，入住的是其友人的友人，已違反相關規範，將函請該分署進行查處，也將加強員工寄宿舍管理、加強確認入住人員身分。

    林業署嘉義分署表示，日後將加強確認入住員工寄宿舍身分，並加強寄宿舍管理。（林業署嘉義分署提供）

    林業署嘉義分署表示，日後將加強確認入住員工寄宿舍身分，並加強寄宿舍管理。（林業署嘉義分署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播