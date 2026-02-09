黎智英重判20年套用「中國劇本」 紐時盤點：富豪、知識份子都難逃

《紐約時報》分析指出，黎智英遭重判並非孤立事件，而是北京將整肅內地異議大亨與公知的「量刑模板」延伸套用至香港，顯示香港國安案件的司法邏輯已與內地高度對齊。（美聯社檔案照）

香港壹傳媒創辦人黎智英遭重判20年，引發國際關注。《紐約時報》分析指出，這項香港國安法史上最嚴厲的判決並非孤例，而是高度對齊中共在所謂「內地」處理「具影響力批評者」的量刑模式。這顯示北京處理異議菁英的「懲罰模板」，正被延伸套用至香港的國安案件脈絡中。

比照「內地」富豪 黎智英案非孤例

報導中指出，現年78歲的黎智英遭重判20年，這與中共過去幾年懲罰挑戰國家的權貴企業家和學者的手法高度相似。例如曾與高層官員交好、卻因暗諷習近平是「小丑」而被判刑18年的房產大亨任志強，以及同樣被處以18年重刑的農村企業家孫大午，其遭遇都與黎智英案有明顯的模式對應。此外，商人李懷慶也曾因在社群媒體分享批評資訊，遭北京重判20年。

這類案例顯示，自習近平上台以來，打擊對象已不僅限於人權活動人士，更擴展至商界巨頭。分析指出，過去曾有觀點認為香港媒體大亨能因其國際名聲或法治傳統獲得某種程度的保護，但黎智英的判決顯示，在涉及政治敏感度的案件中，無論擁有多少財富，量刑模式都已趨向一致。

除了企業大亨，這套懲罰模式也涵蓋具號召力的知識份子與律師。維吾爾族經濟學教授伊力哈木（Ilham Tohti）早在2014年就遭判處無期徒刑，而著名人權律師許志永與丁家喜，也在2023年分別被處以14年與12年重刑。黎智英被判處20年，在量刑幅度上與多名內地知名異議者相當，反映出其案件在北京體系中具備高度的政治敏感性。

量刑邏輯向北京既有模式靠攏

報導進一步說，香港民主反對勢力的象徵性人物，在「民主派47人案」中大多已遭判刑4至10年。而黎智英作為具指標性的個案，其判決結果進一步證實，香港在國安案件的處置上，已與北京處理「內地」政治案件的方式高度對稱。

《紐約時報》指出，黎智英的判決顯示，香港在國安案件上的量刑邏輯，已與中國「內地」處理政治敏感人物的方式高度接近。對外界而言，這起案件被視為一個重要指標，顯示香港在處理涉及國家安全與政治異議的司法實務上，正逐步向北京既有模式靠攏。

