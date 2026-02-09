為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    贏太多！自民黨比例代表候選人不夠 其他小黨賺到14席

    2026/02/09 09:29 即時新聞／綜合報導
    日本8日舉行眾院大選，自民黨雖贏得了大量比例代表制選票，卻因候選人名單人數不足，最終失去了13個席次。圖為日本首相高市早苗。（美聯社）

    日本8日舉行眾議院大選，自民黨雖然贏得了大量比例代表制選票，卻因比例代表制候選人的名單人數不足，最終失去了14個席次。日媒分析，該情況完全展現了自民黨達成了罕見的壓倒性勝利。

    《NHK》報導，本次眾議院選舉中，自民黨共贏得了67個比例代表制席次。然而根據總得票數計算，自民黨原本應該贏得81個席次。

    由於自民黨中多數同時登記單一選區和比例代表選區的候選人都當選了，該黨最終在比例代表制「南關東選區」失去了6個席次，在「東京選區」失去了5個席次，在「北陸信越選區」失去了2個席次，在「中國選區」失去了1個席次。

    上述席次多由日本維新會、國民民主黨、令和新選組、未來團隊等小黨取得；在野陣營中道改革聯盟也因此斬獲6個席次。

    日媒《每日新聞》報導，此前在2005年的眾院大選也發生了相同情況，當時自民黨共取得296席，同樣贏得壓倒性勝利。

