    國際

    質詢「台灣有事」掀波瀾 岡田克也敗選、歸咎於網路與「高市旋風」

    2026/02/09 08:30 即時新聞／綜合報導
    「中道改革連合」要角岡田克也在此次大選中落敗，岡田克也在敗選感言中，將落敗原因歸咎於「高市旋風」及「網路謠言」。（彭博）

    日本自民黨在8日的眾議院大選中大獲全勝，首相高市早苗發動的「冬季奇襲」奏效，截至9日上午7點，自民黨已獲得316席，單獨取得三分之二席次。值得關注的是，被視為親中派的「中道改革連合」要角岡田克也在此次大選中落敗，岡田克也在敗選感言中，將落敗原因歸咎於「高市旋風」及「網路謠言」。

    綜合日媒報導，現年72歲的岡田克也自1990年從政以來，連續當選12屆眾議員，自1996年改制實施小選舉區制度後，岡田克也更是「10戰全勝」。岡田克也在立憲民主黨執政時期曾擔任副總理一職，並曾擔任立憲民主黨代表與幹事長，是黨內的重量級人物。

    岡田克也去年11月7日在眾議院預算委員會質詢高市早苗「台灣有事」相關問題時，高市早苗回應，相關情況「可能構成存亡危機事態」，日本可行使集體自衛權。高市早苗的答詢內容後續被視為牽動中日關係，使得岡田克也在網路上遭受大量批評，後續岡田克也和立憲民主黨也都要求高市早苗撤回發言。

    在立憲民主黨及公明黨於今年1月16日組成「中道改革連合」、高市早苗宣布解散眾議院之後，岡田克也代表該黨參選三重縣第3選區，鞏固自身長久以來經營的選區，不過8日的投開票結果卻出乎意料，岡田克也以9萬701票輸給自民黨石原正敬的9萬9392票。

    岡田克也9日凌晨在三重縣四日市市發表敗選感言，他強調自身敗因是「高市旋風」以及網路謠言。岡田克也提到，以往即使是自民黨支持者，甚至無黨派選民，也有許多人會投票給他，但這次都被大幅被拉向自民黨。岡田克也指出：「另一個原因是網路。經常看網路的人很多轉向支持自民黨，在經常接觸網路的人之中，我的支持度非常低，網路上出現相當多批評與謠言，我們沒有充分加以應對。」

