泰國國會大選 現任總理阿努廷逆轉勝 泰自豪黨囊括近200席

泰國8日舉行國會大選，根據電視台出口民調與初步計票結果顯示，現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）領導的保守派「泰自豪黨」（Bhumjaithai）將囊括最多席次，成為國會最大黨。

法新社報導，阿努廷成功搭上民族主義浪潮，擊敗進步派的「人民黨」（People's Party）與前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）家族勢力的「為泰黨」（Pheu Thai）。根據泰國第3電視台（Channel 3）估計，泰自豪黨可望在眾議院500席中拿下近200席，較上屆選舉大幅成長。

進步派的人民黨（前身為遭到解散的前進黨）則落後甚多，估計席次將低於100席；而曾經叱吒泰國政壇的為泰黨則退居第三。

人民黨黨魁納塔蓬（Natthaphong Ruengpanyawut）已在曼谷承認敗選，並表示尊重第一大黨及其組閣權利。

對於阿努廷而言，這是一場驚人的逆轉勝。他的政黨在上屆選舉僅排名第三，他是直到去年9月，在2位為泰黨籍前總理接連遭法院解職後，才由國會選出接任總理。

此次選舉的主軸深受泰國與柬埔寨之間長期的邊境爭端影響。2國去年曾爆發兩次致命衝突，激發泰國選民的民族主義情緒。

在阿努廷的家鄉武里南府（Buriram），64歲的選民尤恩勇（Yuernyong Loonboot）表示：「我們需要一位能捍衛國家主權的強勢領袖。住在邊境附近，衝突讓我感到焦慮，戰爭以前從不是我們需要擔心的事。」

出身營造業富豪、擁有業餘飛行員執照，並曾大力推動大麻合法化的阿努廷，在上任後展現強硬作風。他授權武裝部隊在邊境採取任何必要行動，無需先向政府請示。泰軍在去年12月的衝突中控制部分爭議區域，目前雙方雖已停火，但阿努廷的強勢形象已深植人心。

儘管泰自豪黨席次大增，但預料無法單獨取得下議院過半席次，仍需尋求盟友籌組聯合政府。一般預料，為泰黨是阿努廷最可能的合作夥伴。

兩黨原本就是盟友，直到泰自豪黨因不滿時任總理、塔克辛之女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）處理泰柬邊境問題的方式，而退出執政聯盟。貝東塔當時在一通外洩的電話中，被發現稱呼柬埔寨強人韓森（Hun Sen）為「叔叔」，並將泰軍指揮官稱為「對手」，引發國內譁然。

至於目前因貪污罪正在服刑的前總理塔克辛，許多觀察家預測，隨著新的政治協議達成，他可能會比預定時間更早獲釋。

