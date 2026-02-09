為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高市早苗勝選後致謝！川普祝賀：支持妳是我的榮幸

    2026/02/09 08:44 即時新聞／綜合報導
    高市早苗9日凌晨發文感謝川普的支持，而川普也發文祝賀高市取得巨大勝利。圖為2025年10月兩人會面畫面。（路透資料照）

    

    8日日本眾議院大選，日本首相高市早苗領導的自民黨大獲全勝，不僅單獨過半，甚至取得3分之2絕對多數的316席，加上執政盟友日本維新會的36席，拿下352席，等於囊括日本眾議院465席中逾4分之3席次。高市早苗9日凌晨發文表示衷心感謝川普的支持，而川普也發文祝賀高市取得巨大勝利。

    川普於自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）表示，祝賀高市早苗首相及其執政聯盟，在這場至關重要的選舉中取得壓倒性勝利。

    川普說，高市果敢而睿智地決定提前舉行大選，結果獲得巨大的成功。她的政黨如今掌控國會，取得歷史性的3分之2絕大多數席次，是第二次世界大戰以來首見。

    他對高市早苗表示，「我很榮幸能夠支持您和您的執政聯盟。祝您在推行保守的、以實力追求和平方面取得巨大成功，以熱情投票的日本優秀人民，將永遠擁有我堅定的支持。」

    

