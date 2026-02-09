為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    史上最高！自民黨狂掃眾院316席 卻因選太好少拿14席

    2026/02/09 09:49 駐日特派員林翠儀／東京9日報導
    日本自民黨在本次眾院大選拿下史上最高的316席，若以提名人數337人計算，當選率達93%以上，事實上，因為選得太好，自民黨的比例名單出現提名不足的情況，白白奉送了14席給其他政黨。（美聯社）

    日本自民黨在本次眾院大選拿下史上最高的316席，若以提名人數337人計算，當選率達93%以上，事實上，因為選得太好，自民黨的比例名單出現提名不足的情況，白白奉送了14席給其他政黨。（美聯社）

    日本自民黨在本次眾院大選拿下史上最高的316席，若以提名人數337人計算，當選率達93%以上，事實上，因為選得太好，自民黨的比例名單出現提名不足的情況，白白奉送了14席給其他政黨。

    自民黨在這次眾院大選共提名337人，其中有小選區提名285人，比例代表319人，小選區和比例重複提名者為267人。結果有316人當選，其中小選區為249人、比例為67人。

    眾院大選的小選區共有289個，而其中有249個被自民黨攻克，其他政黨加總只拿下40席，其中由立憲民主黨與公明黨組合的「中道改革聯合」僅拿下個位數的7席，立憲在2024年眾院大選於小選區拿下104席，這次大選「血條」幾乎掉到見底。

    自民黨其實還可以拿到更多的席次，但因小選區重複提名的候選人，在小選舉區接連當選，導致在4個區塊合計有14席的比例名單人數不足，而改分配給其他政黨。

    包括南關東區塊，自民黨可分配10席，名單不足6席。東京區塊，自民黨可分配8席，名單不足5席。北陸信越區塊，自民黨可分配5席，名單不足2席。中國區塊，自民黨可分配6席，名單不足1席。

    在首相高市早苗的「高市旋風」下，自民黨這次選出1955年以來創黨史上最高的316席。過去的最高紀錄是1986年中曾根康弘時的300席，不過當時的眾院總席次為512席，進入2000年後小泉純一郎的「郵政解散」後的大選，拿下296席，2012年安倍晉三奪回政權時拿下294席，兩次的總席次均為480席。

    日本歷屆眾院大選，政黨單獨獲得最多席次，在此之前，為2009年的民主黨拿下308席，當時的總席次為480席。

    而這次高市率自民黨拿下316席，眾院總席次為465席，換句話說分母更小難度更高，所以可說是日本選舉史上創紀錄的驚人成績。

