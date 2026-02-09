川普：川習通話聚焦經濟 習近平年底訪白宮

川普近日對美國國家廣播公司（NBC）表示，他與中國國家主席習近平4日通話，雙方討論多項議題，但重點放在經濟及美中關係。他重申將於4月訪問中國，而習近平將於「接近年底時」訪問白宮。（路透）

美國國家廣播公司（NBC）今天播出4日對總統川普進行的專訪內容，話題涵蓋川習通話、人工智慧（AI），以及下一屆總統大選相關議題。

談到美中關係時，川普再次提及自己4月訪中的計畫，並表示習近平將於「接近年底時」訪問白宮。他說，自己與習近平的關係「非常好」，而這點非常重要。「對他（習近平）來說，和我保持良好關係也很重要。」

談及美國目前的經濟表現，川普表示，「我認為2026年會更好」。他指出，目前有數千億美元資金湧入美國，就在此刻，已有18兆美元（約新台幣568兆元）正在投資美國，全國各地都有工廠、製造設施，以及成千上萬家企業正在興建。

至於這些外國企業的工廠與生產基地是否會在他任內於美國啟用，川普說，未來一年到一年半內就會陸續啟用。

主持人隨後將話題轉向人工智慧，詢問川普是否曾使用ChatGPT或另一款生成式AI模型Claude。川普表示，自己其實沒有真正用過，但對相關技術「非常了解」。他說，AI是一件大事，可能會成為史上最重大的發展之一，甚至比網際網路還重要，美國在這方面大幅領先中國，也走在其他國家之前。

放眼2028年總統大選，川普曾提到，副總統范斯（JD Vance）與國務卿盧比歐（Marco Rubio）可望聯手，成為未來共和黨的潛在搭檔。不過他在此次專訪中不願明確談論誰將出任主帥、誰擔任副手。

被問及兩人差異時，川普認為這是個「相當有意思的問題」，並表示「其中一位比另一位略具外交手腕」，但兩人都非常聰明，也願意上對手不敢上的節目，並能應對任何挑戰。

川普指出，兩人在風格上有所不同，但都極具能力，若搭檔參選，將會非常難以擊敗。不過他也強調，在政治世界裡，永遠無法預料下一步會發生什麼事；正如人們常說的，「在川普時代，什麼都有可能發生」。（編輯：韋樞）1150209

