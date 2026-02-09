翻車！郭正亮稱高市早苗恐下課被換掉 全網圍觀嘲笑

前立委郭正亮指稱高市早苗可能會「下課」被換掉，如今被狠狠打臉。（資料照）

日本首相高市早苗，去年11月7日在國會針對「台灣有事」表態，前立委郭正亮在同月16日錄製、17日播出的《中天新聞》節目中，指稱高市可能會「下課」被換掉。不過，高市早苗如今率領自民黨在眾院選舉創下歷史性大勝，拿下316席取得3分之2的絕對多數席次，網友們見狀紛紛到節目影片下狠狠嘲諷郭正亮。

郭正亮在節目表示，高市和川普（去年10月底）會晤後，民調達到82％，為日本首相有史以來第3，但在對「台灣有事」發言後，高市於（去年）11月9日的民調就摔到62％，到了錄節目當天11月16日，最新的民調則是40％。

不過，日媒《共同社》、《朝日新聞》，於去年11月15日、16日都做過民調，直指高市早苗在「台灣有事」後的支持率為69.9％、69％，目前尚不清楚郭正亮所提出的40％民調數字是從何而來。

郭正亮在節目中又說，在中國不斷施壓後，「我真的認為高市會撐不住欸」，而且美國都沒有表態。郭正亮指出，已經有人在討論「高市會不會做不完半年……如果對日本國家利益有傷，妳（高市）就謝謝下課，換另1個人上來」。

然而，高市早苗如今帶領自民黨橫掃眾院大選，許多網友也紛紛前來圍觀郭正亮的翻車內容，不少人嘲諷他「中天第一傻」、「永遠對政治的看法錯誤解讀」、「還有臉上節目胡說八道喔」；還有人高呼「好喜歡優秀女性政治家用實績來打臉這些政治嘮叨說教男」。

