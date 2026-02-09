抗中路線在政治上奏效！《華郵》讚高市大勝：對美是好消息

《華郵》認為，高市早苗的大勝對美國來說是好消息，也顯示出抗中牌在政治上是有利的。（美聯社）

日本昨（8日）舉行第51屆眾議院選舉，首相高市早苗領導的自民黨在眾議院囊括316席，創下日本戰後單一政黨在眾議院取得最多議席的紀錄。美國媒體認為，高市早苗的大勝對美國來說是好消息。

日本眾議院改選結果出爐，《華盛頓郵報》今（9日）發表一篇名為〈日本首相大獲全勝，對美國來說也是好消息：高市早苗的勝利表明，對抗中國在政治上是有利的〉社論指出，高市的成功對美國來說是個好消息，而現在華府可以幫助她成功。

《華郵》指出，高市早苗支持大幅提高日本軍備，除了將國防開支提高到至少佔GDP2%之外，她還承諾擴大攻擊性軍事能力並解除致命武器出口禁令。而這次大選的壓倒性勝利使她在國會中擁有絕對多數席位，甚至可能讓她廢除二戰後寫入日本憲法的和平條款。

《華郵》認為：「如果她的（修憲）議程獲得通過，日本就能在對抗中國方面承擔更多安全責任。」就像高市在勝選後盛讚日美同盟關係潛力無限，她也將於3月19日訪美。

這次選舉結果，《華郵》分析，反映出日本民眾越來越認識到中國構成了所謂「生存威脅」，特別是在日中關係惡化之後，民眾紛紛支持她。

在中國祭出經濟抵制後，日本的一些官員和投資者紛紛懇求高市讓步，但她拒絕了；《華郵》最後表示，選舉結束後，高市面臨的最大挑戰將是如何為其擴張性的經濟議程籌集資金，她希望透過巨額支出刺激日本長期停滯的經濟，但激進的產業政策有可能使日本的債務負擔達到不可持續的水準，提醒日本過去的緊縮預算可能做得有點太過頭了，而現在的揮霍無度可能會危及其口中不斷承諾的「軍事投資」。

