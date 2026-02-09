藍白十度封殺1.25兆國防預算 白宮表態「強烈支持」台灣提高軍費

白宮對美國《國會山莊報》表示，美方「強烈支持」台灣透過增加軍費來強化嚇阻。（法新社）

藍白立委10度封殺新台幣1.25兆元的國防特別條例，引發美方關切。白宮對美國《國會山莊報》（The Hill）表示，美方「強烈支持」台灣透過增加軍費來強化嚇阻；美國官員也提到，美方歡迎賴清德總統宣布於2026年將國防預算提高到GDP（國內生產總值）占比的3%以上。

根據《國會山莊報》報導，賴清德宣布將在2026年將國防開支提高到GDP的3%以上，但其領導的民進黨在立法院失去多數席次，由於政治分歧，國防開支提案已經被否決10次，政治僵局目前沒有絲毫緩解的跡象。

請繼續往下閱讀...

華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）表示，他認為台灣的政治裂痕非常深，整個社會的兩極分化日漸加劇，總統賴清德與其政黨在過去一年內遭受不少挫折，這某種程度上增強在野黨的力量，「他們現在感覺更加大膽了」。

參議院軍事委員會成員、民主黨參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）透過聲明向《國會山莊報》表示，台灣持續面臨中國威脅，擁有自衛所需的資源非常重要。達克沃斯說：「過去一年，我持續與台灣同僚對話，勸阻他們不要採取如此大幅度的刪減措施，希望他們能夠改變主意。」

「傳統基金會」亞洲中心資深研究員葉望輝（Stephen Yates）表示，國民黨當前舉動是一次「高風險」的行動，並警告該黨「正在玩火」。葉望輝指出，國民黨的決定正把台灣放置於風險之中，不只是因為「是否會與川普政府的立場相互牴觸」，假如他們批准了數十億美元的額外支出，北京當局不會樂見這樣的發展。葉望輝補充說明：「同時，他們也縮減了原本承諾的投資，這在華府理性人士眼中，肯定不會留下好印象。」

白宮對美國《國會山莊報》表示，美方「強烈支持」台灣透過增加軍費來強化嚇阻；一名川普政府高層也提到，歡迎賴清德總統宣布台灣計劃於2026年將國防開支占GDP的比例提高到3%以上，並於2030年達到5%。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法