「我曾是林宅血案嫌疑人......」 游錫堃曾被栽贓 40多年過去仍心有餘悸

游錫堃曾被栽贓是林宅血案嫌疑人，迄今仍有心有餘悸。（圖擷取自游錫堃臉書）

電影《世紀血案》翻拍1980年「林宅血案」，卻未告知受害者家屬林義雄，引起爭議。前立法院長游錫堃回憶，當年曾被栽贓是「林宅血案」嫌疑人，前後被約談20多次，40多年了！迄今仍心有餘悸，林家如何能心平呢？

游錫堃在臉書發文，「我曾經是『林宅血案』嫌疑人！只差沒有寫出名字。40多年了！我至今都還心有餘悸，林家如何能心平呢？」並附上一篇1980年3月4日《中華日報》報導指涉的涉案特定對象人物，內容提到的都是游錫堃的特徵，包括「現年（當年）33歲，宜蘭人，某專科學校畢業，身高174公分，體重52公斤，他和林義雄站在一起，高出半個頭，皮膚黝黑，留長髮路，看起來予人有高高瘦瘦的印象。」

請繼續往下閱讀...

游錫堃受訪說，當年他被約談20多次，警方放出1個假消息，謊稱林義雄獲救的女兒林奐均說兇手是「常來我家的叔叔」，當年他與林義雄常有連絡，也會去林家走動，警方以他的特徵故意把他當成獵獲物，鎖定他透過黨國媒體一直帶風向，對他進行栽贓，還好林奐均獲救，真相是她並沒有那樣說。

游錫堃指出，那是「白色恐怖」的年代，對參與「台灣民主運動」人士而言，是一個充滿恐懼、破害的悲慘歲月，也是一個隨時可能失去性命或自由的年代！想起「林宅血案」，他至今仍心有餘悸，甚至偶而會作惡夢。

游錫堃曾在2023年，寫了一首七言律詩「蒙冤」表述心情，「戒嚴野士厚橫波，兩蔣威權冤獄多，警調偵查成獵獲，傳媒影射伏干戈。風吹草動知身險，行正心堅又奈何，慶幸奐均醫護順，本尊健在自難訛。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法