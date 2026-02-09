李貞秀中國籍爭議 鄭正鈐：不宜政務官「自行解釋」應修法或釋憲

立委鄭正鈐。（資料照，記者洪美秀攝）

民眾黨新任不分區立委李貞秀中國國籍爭議延燒，內政部已兩度發函立法院仍未獲回應，立法院民進黨團6日行文韓國瑜，要求根據國籍法第廿條相關規定，應責成立法院有關單位儘速查明李貞秀國籍問題，若經查明不符規定，應立即予以解職。國民黨立委鄭正鈐今（9）日表示，公職資格的認定，不應由政務官以政治表態來「自行解釋」，若制度確有疑義，應回到修法、釋憲或司法審理，而不是由行政機關以意識形態取代法律標準。

對於李貞秀中國國籍爭議，立法院長韓國瑜昨受訪表示，他會保障每一位立委，包括李貞秀，是不是合法或有觸犯國籍法問題等，相關行政單位可以自行處理，保障每一位立委在沒有後顧之憂下，全心全意問政，爭取台灣人民的福祉，這是他的天職。

「法律不能強人所難，參政權不容淪為政治工具。」鄭正鈐認為，民眾黨不分區立委李貞秀遞補立委引發的爭議，民進黨政府主張「參選依兩岸條例，就職適用國籍法」，表面是國籍問題，本質卻是以行政解釋改變法律的適用標準。

鄭正鈐指出，《兩岸人民關係條例》作為特別法，已明定「大陸地區人民設籍滿十年即可登記為公職候選人」，本身就具有時間審查與忠誠連結的制度設計。且依現行憲法架構與《兩岸人民關係條例》，「大陸地區人民」在法律上並未被視為一般外國人，若就職須適用《國籍法》的外國人限制，是否意味著行政機關已在實務上認定「大陸地區」為「外國」？若真如此，那《兩岸人民關係條例》的制度定位與憲法基礎又該如何理解？陸委會是否也該裁撤併入外交部？

鄭正鈐表示，法律上有個原則叫「期待可能性」，不能要求人民完成做不到的事情。去向一個不承認中華民國主權的政權申請「因擔任台灣公職」而除籍，這在現實中幾乎不可能達成。 政府明知這份證明「客觀上無法取得」，卻仍將其列為就職的絕對門檻，社會自然會質疑，這究竟是依法行政，還是變相排除特定身分者參政？

鄭正鈐強調，我們支持國家安全，也支持嚴謹的機密保護制度。且任何公職人員都必須對國家忠誠，沒有模糊空間。若一名新住民在台灣生活、繳稅、遵守法治超過10年，已經是「國民」。如果只因其出生地或原籍，就預設其具有「潛在不忠誠」，社會勢必產生歧視與不公平的疑慮。公職資格的認定，不應由政務官以政治表態來「自行解釋」。若制度確有疑義，應回到修法、釋憲或司法審理，而不是由行政機關以意識形態取代法律標準。

