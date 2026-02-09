祝賀自民黨橫掃316席大勝 林佳龍：盼台日成為「全面夥伴關係」

日本8日舉行第51屆眾議院選舉，日相高市早苗領導的自民黨在眾議院囊括316席，突破眾議院2/3門檻，創下日本戰後單一政黨在眾議院取得最多議席的紀錄。（美聯社）

日本昨（8）日舉行第51屆眾議院選舉，日相高市早苗領導的自民黨在眾議院囊括316席，創下日本戰後單一政黨在眾議院取得最多議席的紀錄。對此，外交部長林佳龍今（9）日代表政府對日本政府表達誠摯祝賀，並已指示我國駐處第一時間電賀高市早苗、日華懇當選成員，及其他友台國會議員。

日本昨日舉行第51屆眾議院選舉，自民黨在眾議院總數465席中拿下316席，突破眾議院2/3門檻，創下日本戰後單一政黨在眾議院取得最多議席的紀錄，加上執政聯盟的日本維新會36席，合計席次達352席。

請繼續往下閱讀...

林佳龍表示，他已指示我國駐日本代表處代表政府於第一時間電賀高市首相、跨黨派友我議員聯盟「日華議員懇談會」當選成員，以及其他友台國會議員。

林佳龍指出，台灣與日本是共享民主、自由、人權及法治等核心價值的重要夥伴與友人，長年以來雙邊互動緊密熱絡，在價值外交、同盟外交及經濟外交等各領域合作成果豐碩，近年日本呼籲國際社會關注台海和平穩定，日本朝野各界對支持台灣國際參與，以及深化台日友好交流也有高度共識。

林佳龍表示，我國期盼在台日關係既有良好基礎上，秉持總合外交理念與日本政府及朝野政黨持續深化實質合作，將雙邊關係提升為互補的「全面夥伴關係」，攜手共創印太地區的和平、穩定與繁榮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法