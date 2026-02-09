隱匿國民黨政治檔案！黨史館前副主任遭罰10萬 上訴被駁回

國民黨前文傳會黨史館副主任吳敏，因在促轉會調查政治檔案時未如實陳述，遭裁罰10萬元，上訴後遭北高行駁回。（資料照）

國民黨前文傳會黨史館副主任吳敏，因在促進轉型正義委員會調查政治檔案時未如實陳述，構成規避、妨礙調查，原已遭促轉會裁罰10萬元確定。吳敏不服提起上訴，台北高等行政法院審理後認為，原處分並無違誤，予以駁回。

全案源於促轉會依「促進轉型正義條例」，調查國民黨是否完整通報所持有的威權時期政治檔案。促轉會於2018年間要求國民黨通報政治檔案，國民黨通報逾4萬筆資料後，促轉會仍發現部分工作會等單位檔案疑未通報，因而啟動主動調查。

調查過程中，促轉會要求包括吳敏在內的相關人員出面說明，並掌握黨史館、秘書處及多個工作會的資料存放清單，以及國民黨與國立政治大學簽署的檔案託管清冊，顯示上述單位確實仍持有未通報的政治檔案。

判決指出，吳敏自2016年起任職於國民黨文傳會，2018年起擔任黨史館副主任，曾出席因應促轉會來函而召開的政治檔案應對會議，負責會議紀錄及後續執行事項。相關會議紀錄、簽呈內容，以及國民黨與政大的往來文件均顯示，吳敏知悉黨史館除自有館藏外，尚保管多個工作會的檔案，並實際參與檔案清點與託管聯繫事務。

不過，吳敏於2022年接受促轉會調查時，面對促轉會多次提示會議紀錄、清冊及相關證據，仍一概表示不知悉相關檔案存在或稱並無其事。促轉會認為，吳敏未如實陳述，違反「促進轉型正義條例」所定的協力義務，依法裁罰10萬元。吳敏此次上訴仍主張，部分清冊與目錄並非由其製作，證人證詞可信度不足，並否認知悉檔案存在。

北高行認為，原審已綜合多項客觀證據進行判斷，事實認定並未違反經驗法則或證據法則，吳敏僅是對證據取捨不服，其上訴難以成立，因此認定，促轉會裁罰及原審判決均無違誤，判決上訴駁回。

