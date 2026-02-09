為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高市早苗大勝轟動全球 中國微博一片靜悄悄

    2026/02/09 09:27 即時新聞／綜合報導
    日本首相高市早苗率領自民黨在眾院選舉大勝，中國微博一片靜悄悄。（美聯社）

    日本首相高市早苗，率領自民黨在眾議院選舉中斬獲316席，取得3分之2的絕對多數席次，各大外媒紛紛爭相報導，但中國微博方面一片靜悄悄，前50大熱搜只有1篇相關消息，而且還是排在熱搜中後段。

    高市早苗自去年11月對「台灣有事」表態後，中國就展開各種抵制，包括要求公民避免赴日、禁止日本水產品進口、禁日本藝人表演，一度還聲稱封堵稀土輸日，但高市早苗仍維持高支持率，如今更帶領自民黨橫掃眾院。

    中國微博似乎有意壓制自民黨大勝的消息，在目前的50大熱搜裡，只有「胡錫進稱日本此次選舉是自娛自樂」和日本國會大選相關，胡錫進為中國官媒《環球時報》前總編輯，他在文內指稱選舉結果反映出「日本社會徬徨、焦慮、渴望、治病亂投醫」的現象。

    胡錫進強調，中國有能力控制日本帶來的破壞力，因為中國的實力成長改變了中美戰略博弈局勢，日本右翼雖然對中深懷敵意，卻影響不了中方的大事，「中國可以把與日本的僵局掛在那裡，長期晾著它」。

    胡錫進的文章引來不少理性的中國網友嘲諷，有人要他「多分析分析點現實吧，天天意淫」，還有人直指「這就是日本的民意」、「反映出（中國）對日政策的問題」。

