    國際

    日本眾議院大選 沖繩反美軍基地陣營全軍覆沒

    2026/02/09 03:48
    反對將駐日美軍位於沖繩縣宜野灣市的普天間基地，搬遷到名護市邊野古的「全沖繩」陣營，在這次日本眾議院大選中全軍覆沒。（美聯社檔案照）

    日本8日舉行眾議院大選，反對將駐日美軍位於沖繩縣宜野灣市的普天間基地，搬遷到名護市邊野古的「全沖繩」陣營，這次在沖繩4個選區全軍覆沒，完全沒拿下任何席次。

    《產經新聞》報導，沖繩縣知事玉城丹尼8日晚間坦承，從第1選區到第4選區全部失守，「這顯示出我們不但實力不足，認知也有明顯的落差。」

    全沖繩是沖繩縣的政治組織，其訴求包括阻止邊野古基地建設、撤回「魚鷹」運輸機部署、關閉並撤除普天間基地，以及放棄在沖繩縣內另行設置美軍基地的計畫等。全沖繩的理念由被稱為「代表沖繩的保守政治家」的翁長雄志（曾任自民黨沖繩縣支部幹事長）於2012年秋季提出，在全沖繩支持下，翁長雄志於2014年當選沖繩縣知事。

    然而，在翁長去世後，全沖繩內部的保守與革新勢力平衡，開始向左翼革新派傾斜，導致部分保守派人士相繼退出該陣營。

    報導指出，沖繩第2選區的情況更嚴重，「全沖繩」陣營支持的中間派前議員新垣邦男，與社民黨提名的前議員瑞慶覽長敏同時參選，結果造成反政府和反對邊野古基地搬遷的選票被瓜分，最終導致2人都落選。

    去年退出社民黨的新垣邦男，深夜在宜野灣市的競選總部表示，這次首相高市早苗突然解散國會，「讓我沒有足夠的時間向選民解釋清楚，導致我的訴求沒能充分傳達給大家。」就連反對邊野古基地搬遷如此單純的議題，「全沖繩」陣營都無法團結一致。

