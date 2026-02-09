為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    高市早苗大勝 胡錫進嘴秋：「她的勝選無法成為與中國交涉籌碼」

    2026/02/09 03:20 國際新聞中心／綜合報導
    日本首相高市早苗領軍的自民黨與日本維新會執政聯盟，在8日的眾議院大選中橫掃千軍，取得3分之2絕對多數席次。（美聯社）

    日本首相高市早苗領軍的自民黨與日本維新會執政聯盟，在8日的眾議院大選中橫掃千軍，取得3分之2絕對多數席次。（美聯社）

    日本首相高市早苗領軍的自民黨與日本維新會執政聯盟，在8日的眾議院大選中橫掃千軍，取得3分之2絕對多數席次。在各國領袖紛紛致賀的同時，中共黨媒「環球時報」前總編輯胡錫進卻義正辭嚴地重申，高市必須收回對於「台灣有事」的「錯誤言論」，否則中日關係沒有改善的可能。

    胡錫進在社群平台X發文聲稱，高市早苗在選舉中贏得大勝，「但這不會改變中國要求她撤回其對台錯誤言論的立場。她的勝選無法成為與中國交涉的籌碼。」

    他接著說，「話雖如此，我仍然希望這場壓倒性的勝利，能賦予她更大的空間去修正這些錯誤。她將不再需要像過去那樣，明知自己有錯，卻缺乏承認並予以修正的政治空間。唯有如此，中日關係的改善才會有希望。」

    胡錫進的這番言論遭到網友狂噴：「0人在乎你，幹話王」、「高市有民意支持，哪還怕你中國，他果然是獨裁國家的思維」、「繼續嘴吧，中國人，你們X不了多久」、「中國自己默默找台階下，不要再多說話比較好」、「改選前就不鳥中共了」、「幹話王去查一下，這個席位是歷史新高啊，上一位拿到300席的是中曾根首相啊，那是多久以前的事了……啊，算了中國人反正只信自己。」、「老胡可以牽著兩隻熊貓回老家了」、「選的好就說之前是被政治壓力牽制無法修正，現在可以改進，選不好就會說因為日本選民不同意她的錯誤發言 老胡不來台灣當包牌政治人物有點可惜」、「野生太監，中南海阿平都沒講話就急著跑去踹人家尿壺了」、「沒欸，給她政治壓力的要角就落選啦」、「姓胡的先處理改正好英文文法再胡說八道吧！」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播