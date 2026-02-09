為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    泰國大選阿努廷宣布勝選　泰自豪黨將繼續執政

    2026/02/09 01:36 中央社

    泰國大選初步結果顯示，現任總理阿努廷所屬的泰自豪黨將獲得近200個席次，取得明顯優勢。反對黨人民黨則承認未能成為最大黨。阿努廷8日晚間宣布勝選，表示此次勝利屬於人民，將致力於國家穩定發展並解決泰國民眾的問題。

    據泰國公共電視台（Thai PBS）統計，截至今天凌晨0時（台灣時間凌晨1時），泰自豪黨（Bhumjaithai Party）以很大優勢持續領先，在眾議院500個席次中，取得195個席次；人民黨（People’s Party）則取得114個席位。

    目前計票作業仍在持續中，官方計票結果預計在選後60天內正式公布。

    泰國總理、泰自豪黨總理候選人阿努廷（Anutin Charnvirakul）8日晚間在黨部自行宣布勝選，他在記者會上表示「此次勝利是人民的勝利」，並指出，將接受人民委託，致力為國家穩定發展，及解決泰國公民面臨的問題。

    他說：「雖然結果尚未正式公布，但就目前來看，我們似乎將贏得最多席位。」

    阿努廷接受媒體提問時表示，「民族主義是泰自豪黨的靈魂」，針對外界關注將與哪些政黨合作組成聯合政府，他則回答說，泰自豪黨將先等正式選舉結果出爐後，再邀請其他政黨加入聯合政府。

    他說，「我們現在唯一能說的就是，我們將把國家利益放在首位」，並將攜手與各方合作，組成一個更強大的內閣。

    人民黨總理候選人納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）8日晚間表示，就目前的選舉結果而言，「似乎無法成為第一（大黨）」。他告訴記者，若泰自豪黨擁有籌組下屆政府主導權，人民黨將不得不擔任反對黨。（編輯：何宏儒）1150209

