完勝共產黨！高市早苗個人得票率 高達88.7％

日本眾議院第51屆選舉在持續開票中，首相高市早苗領軍的自民黨與日本維新會組成的執政聯盟，目前已確定合計拿下至少299席；立憲民主黨與公明黨合組的「中道改革連合」未能阻擋高市旋風，僅拿到34席。另外，不少正在關注開票的日本與外國網友注意到，「奈良第2選區」開出本次選舉的最大懸殊差距，引發熱烈討論。

自日本當地時間晚間8點（台灣時間7點）開始，日本多家電視、網路媒體開啟即時直播眾議院大選的開票進度，目前自民黨與日本維新會組成的執政聯盟跨越過半門檻233席，堪稱大獲全勝。其中，高市早苗在個人選區「奈良第2選區」中，得票率高達88.7%，遠遠甩開唯一競爭對手、隸屬日本共產黨的池田英子，其得票率僅11.3%。

另據日媒報導，高市早苗在2024年眾議院選舉時，就曾在奈良第2選區拿下了約12萬8千張票，得票率高達60.19%，遠超其他在野黨對手。如今高市早苗再度創下驚人得票率，網友對此紛紛表示，「雖然結果不易外，但還是很震驚」、「共產黨還有11%已經是人類的悲哀了」、「為了不要自民黨，竟有11%寧可要共產黨」、「壓倒性的勝利，彷彿這是理所當然的結果」、「某種程度說，民主與共產之爭，而民主大勝」。

奈良2区

自民党 高市早苗 首相

VS

共産党 池田英子

結果は見えてたけど池田えい子応援サイトの人気投票が割と正確で笑ってる

