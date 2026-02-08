為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    完勝共產黨！高市早苗個人得票率 高達88.7％

    2026/02/08 22:32 即時新聞／綜合報導
    日本眾議院第51屆選舉，首相市早苗在個人選區「奈良第2選區」，得票率高達88.7%。（圖擷取自「ANNnewsCH」YouTube）

    日本眾議院第51屆選舉，首相市早苗在個人選區「奈良第2選區」，得票率高達88.7%。（圖擷取自「ANNnewsCH」YouTube）

    日本眾議院第51屆選舉在持續開票中，首相高市早苗領軍的自民黨與日本維新會組成的執政聯盟，目前已確定合計拿下至少299席；立憲民主黨與公明黨合組的「中道改革連合」未能阻擋高市旋風，僅拿到34席。另外，不少正在關注開票的日本與外國網友注意到，「奈良第2選區」開出本次選舉的最大懸殊差距，引發熱烈討論。

    自日本當地時間晚間8點（台灣時間7點）開始，日本多家電視、網路媒體開啟即時直播眾議院大選的開票進度，目前自民黨與日本維新會組成的執政聯盟跨越過半門檻233席，堪稱大獲全勝。其中，高市早苗在個人選區「奈良第2選區」中，得票率高達88.7%，遠遠甩開唯一競爭對手、隸屬日本共產黨的池田英子，其得票率僅11.3%。

    另據日媒報導，高市早苗在2024年眾議院選舉時，就曾在奈良第2選區拿下了約12萬8千張票，得票率高達60.19%，遠超其他在野黨對手。如今高市早苗再度創下驚人得票率，網友對此紛紛表示，「雖然結果不易外，但還是很震驚」、「共產黨還有11%已經是人類的悲哀了」、「為了不要自民黨，竟有11%寧可要共產黨」、「壓倒性的勝利，彷彿這是理所當然的結果」、「某種程度說，民主與共產之爭，而民主大勝」。

    圖
    圖
