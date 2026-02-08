罕見讓步刪文外界吃驚 川普竟默默依循政治常規

美國總統川普日前在社群媒體上發布與前總統歐巴馬有關的種族歧視影片，引發軒然大波。圖為去年1月9日川普在前總統卡特的葬禮上與歐巴馬交談。（法新社檔案照）

紐約時報分析指出，美國政壇不分黨派一致抨擊川普總統日前在社群媒體上發布帶有種族歧視意味的影片證明，向來不認錯道歉的川普，並非總能不受政治常規慣例的約束；隨著恐危及共和黨在美國國會的主控權的期中選舉逼近，川普與白宮或許發現，以往面對批評時置之不理或加碼硬凹的做法不再行得通，該讓步時還是得低頭讓步。

川普從政風格就是暢所欲言做自己，他不甩政治正確，不認錯道歉，還曾吹噓就算他「站在（紐約市）第5大道中間對某人開槍」，照樣能獲得選民支持。川普也確實曾多次安然擺脫若發生在其他政治人物身上肯定身敗名裂的重大爭議，還經常打破美國國內與國際的政治法律規範且幾乎不曾為此受到明顯懲罰。但川普偶爾也會吃鱉，一頭撞上尚未被他衝破的底線並且被迫退縮，讓外界得以一窺美國對他的奇言怪行的容忍度。

川普5日他的社群媒體帳號上發影片重申2020年總統大選陰謀論，儘管眾所皆知川普當年連任失敗無關其所指控的選舉舞弊，外界對川普始終緊咬選舉陰謀論看似並無太大反應－－真正引發眾怒的，是該影片片尾出現民主黨前總統歐巴馬伉儷的約1秒鐘畫面，兩人的臉被安在猿猴身上，種族歧視意味不言可喻。

白宮對此的回應前後矛盾，先甩鍋說圖像來自網路迷因與反嗆批評者與記者，到稍後改稱是小編誤發，現已刪除，顯然意識到以往面對批評時所使用的耍嘴皮子打哈哈、變本加厲、裝沒事冷處理等招數，這回已不管用。川普雖說向來不認錯（這次也沒有），但面對排山倒海而來的憤怒與譴責，他還是刪了這段影片，算得上是做出一大讓步。

歷史學家、民主黨籍前總統柯林頓的文膽謝索爾（Jeff Shesol）就說，光是川普不但沒加碼繼續追殺歐巴馬，還退一步刪除影片，就夠令人驚訝…「感覺起來意義重大」。

除了刪除社群發文，川普近來的TACO（Trump Always Chickens Out，川普總是臨陣軟腳龜縮）行徑，還有不再堅持在明尼蘇達州明尼阿波利斯暴力鎮壓移民，以及不再堅持「無論如何」都要拿下丹麥海外屬地格陵蘭。此外，美國人對生活成本上升深感憂慮，也讓川普清楚感受到來自經濟的巨大壓力－－經濟與移民等議題向來被視為共和黨的強項，但川普在這些議題上的支持率已逐漸走跌。

亞利桑那州的共和黨策士馬爾森（Barrett Marson）說，影片風波對共和黨造成額外影響，該黨長期以來一直試圖搶進非裔與拉丁裔社區，川普隨手發上網的冒犯與種族歧視內容，就讓這些努力成果毀於一旦。川普雖說未道歉，可也做出類似認錯的刪文舉動；但馬爾森指出，不認錯就無法從錯誤中汲取教訓，所以他認為川普的「類認錯」撐不了太久，日後「百分之百」還會再犯。

