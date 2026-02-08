賽車女王變身拉票女王 森下千里「下剋上」創日本大選奇蹟

日本眾院大選代表自民黨投入宮城縣第4區的森下千里，在8點開票即篤定當選，擊敗當選10次的中道改革連合幹事長安住淳。（圖擷自IG）

日本眾院大選代表自民黨投入宮城縣第4區的森下千里，在8點開票即篤定當選，在這次大選中成為「小蝦米對大鯨魚」的典範，她的對手是當選10次的中道改革連合幹事長安住淳。

1981年出生的森下是土生土長的愛知縣人，她在就讀大學期間成為「賽車女王」，而且還獲得年度賽車女王獎，後來以清涼寫真偶像在演藝界出道，活躍於旅遊與綜藝節目。森下在2019年與經紀公司解約淡出演藝界，進修公共政策與社會議題相關課程，逐步為轉型鋪路。

2021年自民黨徵名森下參選宮城縣第5選區眾議員，媒體知名度、形象良好是自民黨徵名新人的考量之一，森下不但具備有這些條件，而且非常積極，她和母親帶了一隻貓移居到宮城縣石卷市展開新生活。森下選擇移居宮城主要是在311震災期間曾於當地擔任志工，而萌生了從政的念頭。

森下在受訪時回憶，當時還在疫情期間，一個人搬到東北的小鎮，白天在街頭拉票，晚上回到住處，除了超商以外什麼店都打烊了，每天只能吃超商的食物，整個人瘦了一圈，後來母親也搬來和她同住，照顧她的生活起居。

石卷是一個靠海的小鎮，在311大地震時遭到海嘯的重創，這裡的居民有東北人的特質「寡言但可靠」，社區很團結，不輕易親近，但一旦認定就長久相挺。

安住淳是在地人，父親曾任石卷市牡鹿町的町長，他本人則是從NHK的政治記者，轉換跑道於1993年投入政壇，第一次參選落敗，1996年當選眾議員後已連續當選10屆。安住在地方人脈雄厚，在民主黨執政時期曾任野田內閣的財務相。

對石卷來說，森下是「空降」參選者，一個演藝界出身的年輕女孩又是外來者，大多數人都認為她不會待太久，但森下靠著她堅立意志讓地方居民為之折服，森下從參選之初，每天清晨站在街頭向居民拉票，曾經的「賽車女王」，現在被地方稱為「街頭拉票女王」，她走訪社區和地方博感情，逐漸取得信任。

2021年她在宮城5區和安住首次對打，結果拿下6萬1千多票，敗給安住的8萬1千多票，雖然落敗，但也讓安住嚇出一身冷汗。選後自民黨內有人問她要不要回東京另起爐灶，以森下的知名度在東京可能會更好選，但森下予以婉拒，表示希望再挑戰一次。

不過，2024年宮城縣的選區調整，從6區縮減為5區，森下失去在小選區參選的機會，自民黨依慣例將她排入單獨比例代表，森下也因此當選首次進入國會，而且被高市內閣任命為環境大臣政務官。

這次她於宮城4區出馬，再度與安住對戰。眾議員一年生對上三十年的老將，依舊是小蝦米與大鯨魚的格局，不過這次森下氣勢如虹，選戰開跑當天就有首相高市早苗的人氣加持，各項選情調查都顯示森下領先。

安住在立憲民主黨擔任幹事長，立憲與公明黨合組新黨中道改革連合後，安住繼續中道幹事長的職務，有不能輸的壓力，而森下透過一步一腳的「陸戰」和網路支持者主動散播的「空戰」應援，讓宮城4區的選情成為全國關注焦點。

