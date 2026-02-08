為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    日本大選《讀賣》出口民調自民黨過半 結合維新會上看300席

    2026/02/08 19:47
    日本眾議院第51屆選舉在今晚7點（台灣時間）正式開票，目前各地正在持續公布投票結果，不少選民透過電視、網路媒體觀看開票過程。（圖擷取自@kawashiema 社群平台「X」）

    日本眾議院第51屆選舉在今晚7點（台灣時間）正式開票，目前各地正在持續公布投票結果。根據《讀賣新聞》與日本放送協會（NHK）、日本電視台聯播網共同進行的出口民調顯示，自民黨預計大獲全勝，議席數不僅超越選前的198席，幾乎確定可單獨取得眾院465席中的過半數（233席）；若再加上日本維新會，執政黨陣營有望突破300席。

    根據《讀賣新聞》晚間報導，本次是自去年10月公明黨退出聯合政府、改由維新加入後的首次眾議院選舉，也是日本首相高市早苗上任後，首場全國性選舉。報導指出，距離本屆眾議院上次選舉僅約1年3個月，各黨共同爭奪小選區289席、比例代表176席，合計465席；另外，自眾院解散至投開票僅有16天，為日本戰後最短的選舉期程。

    以確保執政聯盟過半為目標、積極尋求國民信任的高市早苗表示，此次選舉結果顯示其政權已獲得民意支持，未來將推動競選期間主張的「責任型積極財政」等政策。外界也預期，本次選舉結束，執政黨在國會運作的主導權將進一步強化。

    選前由立憲民主黨與公明黨組成的最大在野黨「中道改革聯盟」，則在本次選前表現不佳，預料將大幅低於公告前的167席，尤其在小選區推出的立憲系候選人苦戰情況明顯。相較之下，參政黨與新興政黨「未來團隊（Team Mirai） 」可望有所斬獲，其中 未來團隊將首次在眾議院取得席次。

