為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    泰國大選投票結束 出口民調：泰自豪黨獲最多席次

    2026/02/08 19:30 中央社
    泰國大選今天登場，出口民調顯示，擁有執政優勢的泰自豪黨獲得最多席次，約140至150席；人民黨排名第二，獲125至135席。（美聯社）

    泰國大選今天登場，出口民調顯示，擁有執政優勢的泰自豪黨獲得最多席次，約140至150席；人民黨排名第二，獲125至135席。（美聯社）

    泰國大選今天登場，投票於當地時間下午5時結束，出口民調顯示，擁有執政優勢的泰自豪黨獲得最多席次，約140至150席；人民黨排名第二，獲125至135席，為泰黨則位居第三，預計取得110至120席。選委會表示，選舉初步結果預計晚間11時前會較明朗。

    泰國大選投票自上午8時（台灣時間上午9時）開始，到傍晚5時結束。據泰國國立發展管理學院（National Institute of Development Administration，NIDA）投票結束後，隨即發布出口民調。

    民調顯示，泰自豪黨（Bhumjaithai Party）將贏得大選，眾議院500個席次中預計將取得140-150個席次；人民黨（People's Party）位居第二，可望獲得125至135個席位；為泰黨（Pheu Thai Party）位居第三，預計取得110至120個席次。

    泰國法律規定，500席眾議員中，400席由選區候選人產生，另100席依政黨得票比例分配。選前外界預估，無一政黨能贏得過半席位，因此跨黨派組聯合政府幾乎無可避免。

    泰國選委會表示，計票工作應該能在晚間10時或11時完成，屆時選舉結果會較為明朗。

    阿努廷（Anutin Charnvirakul）為現任總理，代表保守派的泰自豪黨角逐大選。他挾著執政優勢，強調其實務治理經驗，在競選過程中，屢次以政府延續性為訴求，強調由他續任總理能維持泰國政局穩定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播