為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    華盛頓郵報大砍1/3員工　裁撤體育部門、減少駐外人員

    2026/02/05 00:30 中央社

    美國最重要的主流媒體之一「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天宣布，大約1/3涵蓋各部門的員工將被裁員，包含新聞編輯室在內。

    美聯社報導，陷入困境的華郵今天起實施大規模裁員措施，包括裁撤體育部門並減少駐海外記者人數。這些變動由總編輯莫瑞（Matt Murray）今天透過Zoom會議向員工宣布。

    新聞編輯室員工被告知將收到電子郵件，說明該員工的職位是否被裁撤，會中並未公布裁員總人數。

    莫瑞告訴員工，報社的圖書部門將會關閉，華府地區新聞部門及編輯團隊也將重新調整架構，Podcast節目Post Reports亦將暫停。

    莫瑞坦言裁員將震撼現有體系，但他說，目標是讓報社能夠重新成長並蓬勃發展。

    近幾週各界都在猜華郵將裁員，因為有消息指出，華郵告知原本計劃前往義大利採訪冬季奧運的體育部員工行程取消。但消息曝光後，報社改口稱會派少數人員前往。

    華郵當前困境也與長期競爭對手「紐約時報」（The New York Times）形成對比。近年紐時表現亮眼，10年來員工人數翻倍，一大部分得歸功於投資遊戲平台及Wirecutter產品推薦等業務。

    最近幾週，許多華郵員工直接向報社老闆－億萬富翁貝佐斯（Jeff Bezos）提出訴求。貝佐斯在2024年總統大選期間決定撤回華郵對民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）的支持，並要求報社評論版的自由派走向轉趨保守，是導致訂戶大量流失的原因之一。

    華郵工會也呼籲大家向貝佐斯傳達以下訊息：「適可而止。沒有華郵員工，就沒有華郵。」（編譯：楊昭彥）1150205

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播