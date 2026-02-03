為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    從川粉變川黑 美前眾議員葛林：MAGA全是謊言

    2026/02/03 23:59 中央社
    川普。（路透檔案照）

    川普。（路透檔案照）

    美國總統川普的昔日鐵桿盟友、前共和黨籍聯邦眾議員葛林近日受訪時痛批，川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）口號「全是謊言」，他重返白宮第一年傾力討好富裕支持者。

    美國「國會山莊報」（The Hill）報導，葛林（Marjorie Taylor Greene）接受電台主持人艾弗森（Kim Iversen）訪問時指出：「我認為人們開始意識到這一切全是謊言。」

    「MAGA真正服務的是大金主」

    此外，葛林還指出：「對人民來說，這是一個巨大謊言。MAGA在這個政府中真正服務的對象，是他們的大金主。」

    葛林也提及：「那些捐贈巨額資金的大金主們，持續捐錢給總統的政治行動委員會（PAC），並且捐款給（美國建國）250週年活動及大型宴會廳。」

    在訪談中，葛林還批評川普偏袒富裕支持者，並抨擊他將重心放在外交政策，而忽略國內問題。

    葛林多年來曾是川普的忠誠支持者，曾任喬治亞州聯邦眾議員，近期辭去國會議員職務。她曾公開對健保保費前景及加薩戰事表達擔憂，現已與川普及MAGA陣營決裂。

    關於美國已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）背後的重重疑雲，葛林也呼籲川普政府公布完整的艾普斯坦調查檔案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播