聯合國財務爆危機！川普：「來找我」幾分鐘就收到支票

針對聯合國面臨財政崩潰的危機，美國總統川普表示，自己有能力讓聯合國成員繳納積欠的會費。然而，當被問及美國是否會繳清積欠這個國際組織的數十億美元債務時，他卻拒絕回應。

在與政治新聞網站Politico的簡短通話中，川普將自己塑造為解決財政崩潰危機的高手，聲稱他向北大西洋公約組織（NATO）成員國討債，「幾分鐘內就能收到支票」。

川普在佛羅里達州受訪時表示，他不清楚美國目前積欠聯合國多少款項，但他確信自己能「非常輕易地解決這個問題」，並讓其他國家乖乖掏錢，前提是聯合國必須開口求助。

川普說：「如果他們來找川普，告訴他這件事，我就會讓每個人都付錢，就像我讓北約成員國付錢一樣。」川普在談話中以第三人稱稱呼自己。「我只要打電話給這些國家……他們幾分鐘內就會把支票寄來。」

川普前述言論是針對紐約時報日前的1篇報導。報導指出，聯合國資深官員已發出警告，一旦現金耗盡，該組織恐被迫縮減運作規模，甚至關閉其位於紐約的總部。

對此，川普罕見地展現維護聯合國存在的態度。「我認為這不恰當。聯合國不會離開紐約，也不會離開美國，因為聯合國擁有巨大的潛力。」聯合國方面則拒絕針對川普1日的言論發表評論。

川普的言論與其長期奉行的「美國優先」（America First）信條，形成鮮明對比。在過去一個月內，他採取一系列激進行動，包括逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）、威脅攻擊伊朗，以及企圖從丹麥手中取得格陵蘭（Greenland）的控制權。

在其第一與第二次總統任期中，川普多次退出多邊機構。最近一次是在今年1月，他簽署行政命令，讓美國退出包括聯合國人口基金（UNFPA）及聯合國氣候談判條約在內的66個組織、機構與委員會。去年，川普政府更削減數億美元的對外援助，並拆解美國國際開發總署（USAID），經常將國際組織描繪成利用美國的工具。

報導指出，在前述背景下，川普對聯合國的原則性辯護顯得格外突兀。儘管他堅持認為該組織未能兌現承諾，但他依然認為聯合國不可或缺，尤其是在他最終退出世界舞台之後。

川普坦承自己不會永遠介入全球衝突，「當我不在這裡平息戰火時，聯合國可以接手。」「它有巨大的潛力。巨大的潛力。」

