    首頁 > 政治

    謝典霖自爆：謝家承諾國民黨不選彰化縣長 姊姊自行宣布參選

    2026/02/03 00:37 記者顏宏駿／彰化報導
    謝典霖（左下）雖然沒有要爭取縣長提名，但他與其立委姊姊謝衣鳯（左上）的心結似乎仍未解開！大圖為謝家豪宅。（本報合成資料照）

    謝典霖（左下）雖然沒有要爭取縣長提名，但他與其立委姊姊謝衣鳯（左上）的心結似乎仍未解開！大圖為謝家豪宅。（本報合成資料照）

    彰化縣議長謝典霖雖然宣佈不爭取縣長提名，但他與其立委姊姊謝衣鳯的心結似乎仍未解開！「彰化姊弟之爭」在謝典霖豪宅開箱後，恐迎來PART 2。

    彰化縣長、議長擇1選 謝家避「整碗捧去」

    這場戲碼，因姊弟相爭，傳出謝家長輩朝向「擇一」（縣長、議長選擇其一選）努力，以此避免姊弟同時投入不同選戰，引發外界「選舉整碗捧」的爭議。後來相持不下，最後謝典霖對外說，爸爸已出面協調，姊弟維持原狀，即姊姊選立委，他拚議員再拚議長。

    這樣的佈局「表面和諧」，實則仍「暗潮洶湧」！2日謝典霖再度接受媒體開箱豪宅受訪時，他強調「豪宅開箱之舉，不是要斷姊姊縣長提名之路」，但他話鋒再度談及姊姊「突然」宣佈選縣長之舉，似乎對姊姊的「突襲（爭取縣長提名）」仍心有芥蒂。

    謝典霖說，他們家已經有跟國民黨講過不參選縣長，姊姊卻突然出來說要選縣長，這是突發狀況。

    「爸媽未支持姊姊的決定」

    謝典霖表示，姊姊自行宣布爭取參選縣長，若爸媽有支持姊姊的決定，就會站在姊姊後面支持，就會幫姊姊背書；或在姊姊宣布時邀請各界人士一起站台，但都沒有。她自行宣佈參選的畫面，已經說明了很多事情，都是姊姊突發宣布參選才會造成現在僵持不下的局面。

    對於謝典霖昨日發言，謝衣鳳透過助理表示，為了避免她的講話會影響家人感情，針對此事不再發言。

