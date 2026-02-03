「籃協淪紈褲子弟遊戲場」 王婉諭酸謝典霖：籃球界最大的毒瘤

謝典霖不畏外界批評，昨再邀媒體入豪宅開箱。（記者顏宏駿攝）

彰化縣議長謝典霖邀請網紅開箱他位於溪州鄉的謝家700坪豪宅，還說是「一般台北家庭」，引發爭議。對此，時代力量黨主席、前立委王婉諭舉謝典霖任籃球協會理事長的事蹟，嘆說，「這不只是彰化的問題，而是整個台灣的問題。台灣社會對這種魚肉鄉民的政治家族，真的太縱容了」。

王婉諭昨在臉書發文表示，像「謝典霖」這樣的人，所謂700坪的豪宅，根本就只是他們長年侵蝕公共資源、轉化為家族利益的冰山一角。彰化謝家，是台灣第一個「一家三代都是立委」的地方政治家族。從爺爺謝言信、母親鄭汝芬，再到姊姊謝衣鳳，立委根本就是他們家族的囊中物。就連謝典霖自己，也是全台史上最年輕的縣議長。

她比喻，就像台中顏家、雲林張家一樣，他們長年掌控地方上的政治、經濟與各種組織，將公共資源層層轉化為家族利益，對國家造成的傷害，遠比大家想像的更嚴重。

「只不過，謝典霖掌控的領域，跟其他人比較不一樣」。

王婉諭指出，在謝典霖開箱豪宅的影片中，大家注意到的，是客廳旁巨大的大型酒櫃、視聽室，還有挑高的室內籃球場。且這些在他口中，都只是輕描淡寫的「台北一般家庭」。「不過，我注意到的，反而是他家籃球場裡面，有一位他們口中的『球星』在打球。這位球員，其實是一位名為亞歷山大的外籍球員，目前效力於SBL的『彰化璞園柏力力』隊。以他的名氣來說，實在稱不上是球星。然而，他所效力的這支球隊，正是由謝典霖一手促成」。

謝典霖身兼籃球協會理事長

王婉諭再指，謝典霖之所以可以組隊、調度資源、把球員找來他家擺拍。就是因為除了彰化縣議長之外，謝典霖還有另一個重要身分：中華籃球協會理事長。「有著籃協在手，謝典霖可說是一手搞爛了台灣籃球」。

王婉諭說，2017年，國體法修法後，為了鼓勵公民參與、打破過去被特定人士壟斷的狀態，開放公民參與入會。誰也沒想到，這立意良善的修法，卻成了地方派系的工具。

2018年，籃協改選時，謝典霖憑藉謝家在彰化的強大動員力，動員大量人頭會員繳費入會，輕鬆掌握會員多數，選出對自己有利的理監事團隊，形成牢不可破的「投票」部隊。「也從那一刻開始，台灣籃球付出了沉重代價」。

她指出，在謝典霖任內，SBL爆發史上最大的假球案，十餘名球員遭到起訴；籃協主責的國家隊更是屢屢出包，連球員出賽的基本保險、權益都搞不定。甚至連國手劉錚都公開批評，集訓狀況「像臨時湊隊」。即便兩大職業聯盟的出現，一度讓台灣籃球看似迎來新氣象，但籃協卻完全無力協調，任由聯盟分裂、制度失序。這個世代不乏優秀的球員，卻遲遲等不到籃協的奧援。

王婉諭說，「與此同時，謝典霖在幹嘛？」2023年，台灣U16男籃隊在賽前臨時被取消資格，無法參賽。理當為了選手發聲、爭取權益的謝典霖理事長，選擇在臉書嗆聲東亞籃協主席姚明「出來單挑一下呀。」謝典霖雖然自稱「溪州第一控球後衛」，但比起球員，他更在意啦啦隊。

王婉諭怒批，賽前記者會謝典霖從不出席，但是啦啦隊的綵排、餐會他從不缺席。每次現身的都喝得醉醺醺的謝典霖，還會和啦啦隊成員上podcast節目，大談自己去牛郎店、去中國酒店的經驗。

2024年，瓊斯盃期間，男籃國手曾透過職籃工會，倡議女籃球員的出賽費用過低的問題。結果籃協對此卻不屑一顧，寧願把經費拿去和「彰化縣議會」舉辦啦啦隊徵選，還由謝典林親自出席擔任評審。讓王婉諭控訴，「在他手裡，籃協淪為一個紈褲子弟的遊戲場」。

「最離譜的是，作為理事長，他連最基本的義務都做不到」。王婉諭分享，協會會議為了他選在彰化開會，會員花錢搭車到場，結果他人沒出現，後來大家才知道是前一天喝醉酒沒來。在他長期神隱、也不動員出席的情況下，籃協更在去年三度流會，一整年都無法召開會員代表大會，形同停擺。就連運動部發函敦促，籃協也是愛理不理。

王婉諭舉例，同樣是職業運動，棒協、職棒這幾年的緊密合作，讓台灣棒球走向新的高峰。反觀籃球，這個在台灣相當興盛的運動，錯過了前幾年的黃金期榮景，只能在各種負面新聞以及籃協的擺爛中，持續空轉。「籃球界最大的毒瘤這個稱號，大概沒人可以跟謝典霖搶」。

王婉諭痛批，「這一切囂張胡搞的背後，就是彰化的三代謝家」。謝家所掌握的當然不只是籃協而已。某種程度來說，籃協只是謝典霖用來娛樂、洗白自己用的形象工具。謝家在彰化掌握了地方農會，利用信用部的資金，加上綿密的組織，形成了結構緊密、層層向下的綁樁機制。

除此之外，在彰化員林以南的五鎮十鄉，更只要打開電視，就能夠看到「彰視」新聞，因為南彰化唯一一家系統業者，負責人就是謝典霖的爸爸，謝新隆。「吃的、看的、在國會代表你的，全都是謝家的囊中物」。

王婉諭表示，從1982年謝言信當選縣議員開始，謝家的政治香火就沒有斷過。而謝家的財力變化，更是在「掌握公職之後」急速膨脹。鄭汝芬在擔任立委期間，財力迅速膨脹，短短幾年之內，就增加了數十筆的土地，身價更一舉突破十億。在台北市、彰化縣都擁有數十棟房產。就所謂的「溪州小白宮」，同樣也是特權下的產物。

她指出，這四連棟的豪宅群，不只佔了8個門牌號碼，還是在謝衣鳳擔任立法院經濟委員會召委期間，由謝家旗下的「隆霖營造」，以與台糖「合建」的名義購入。「但是，如果調閱台糖董事會歷次議事錄，以及溪州糖廠所屬土地的標售紀錄，卻都找不到這四筆精華地段土地經董事會同意、公開標售的紀錄」。王婉諭揭，「這些屬於國家、屬於人民的財產，就在這些家族的特權之下，默默的被收進口袋」。

王婉諭說，「我看到新聞報導，有人說這次謝典霖高調開箱豪宅，可能不是單純的炫富，而是家族政治權力盤算的一環。有人認為是他要故意阻斷姐姐謝衣鳳的縣長之路，也有人說他是提前自爆來消毒。但不管怎麼樣，這些家族維持權力的政治算計，與公共利益一點關係也沒有。我們不能再放任，讓少數家族，長期壟斷地方上的政治、經濟與公共資源，卻要所有人民為此付出代價」。

「不論是彰化謝家、台中顏家、雲林張家這些政治家族，掌控農田水利會、各種體育組織的結果，就是讓公庫通家庫，讓基層的社會資產，成為他們劃地為王的基礎」。她感嘆，「這不只是彰化的問題，而是整個台灣的問題。台灣社會對這種魚肉鄉民的政治家族，真的太縱容了」。

