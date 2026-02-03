獨家》民進黨2/4擬徵召屏東周春米、澎湖陳光復拚連任

民進黨4日擬召開中執會徵召屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任，由兼任黨主席的總統賴清德在提名記者會親自披掛戰袍。（資料照）

農曆年關倒數兩週，民進黨2026百里侯布局持續推進。據本報掌握，民進黨中央通知明天（4日）將召開中執會，可望通過徵召屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任；同日將舉行提名記者會，由兼任黨主席的總統賴清德親自介紹被提名人並為其披掛戰袍。

民進黨已陸續通過新北市、台中市、台南市、高雄市、基隆市、宜蘭縣、台東縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市等13個縣市長人選的提名。尚待完成提名的縣市，包括新竹縣、新竹市、花蓮縣、金門縣，以及最受矚目的台北市與桃園市。

周春米與蘇清泉二度交鋒 陳光復對手未定

屏東縣和澎湖縣方面，根據「民進黨2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例」規定，執政任期尚未屆滿的縣市，其縣市長提名候選人，由主席提名經中央執行委員會通過後徵召。至於國民黨，已正式提名立委蘇清泉再戰屏東縣長，澎湖縣則協調澎湖縣議會議長陳毓仁或縣府參議洪棟霖代表參選。

民進黨昨天發出通知，本週三將召開中執會，擬處理尋求連任的執政縣市長提名作業。接著將舉行提名記者會，循例由賴清德親自介紹被提名人出場，並為其繫上競選背帶，展現力拚延續執政的氣勢。

據了解，民進黨選對會原訂2日開會卻延期，雖未召開會議，但黨中央近日已詢問選對會成員，對於提名周春米及陳光復的意見，若無異議將直接由中執會通過，情況相對單純。

關於未來提名節奏，民進黨秘書長徐國勇日前受訪說明，中執會已獲中常會授權，可隨時依選對會討論結果召開臨時會議通過提名，不限於每月一次或週三召開，有希望在農曆年前完成台北市及桃園市等提名。徐並強調，對各縣市候選人充滿信心，目標是延續執政縣市並全力翻轉未執政縣市。

