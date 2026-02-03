鄉民下跪「反對焚化爐」 張育萌痛批：這種父母官不要也罷

張育萌痛批，「許淑華這種父母官，真的不要也罷」。（資料照）

南投縣政府規劃在茶葉產地名間鄉設置垃圾焚化爐，1月31日舉辦「第二階段環境影響評估範疇界定會議」，名間鄉自救會號召大批民眾到場抗議，甚至有民眾下跪陳情。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌痛批，「許淑華這種父母官，真的不要也罷」。

張育萌在臉書發文表示，「許淑華這種冷血父母官，是活在平行時空嗎？怎麼會說得出蓋焚化爐『多數贊成』，你哪隻眼睛看到的？」竟然還有臉回應，扯說焚化爐「選址跟政黨沒有關係，畢竟蓋焚化爐還是需要經過環評」。

張育萌指出，「對，現在就是環評你們亂搞啊，按照規定，要蓋這麼大型的焚化爐，必須至少有兩條聯外道路，而且要可以容納消防車通過。這已經是最低底線了吧？現在主道路寬度不夠，而且水利署第四河川分署是主管機關，也都還沒點頭。次要道路呢？消防車過不了，地主也沒同意，這根本就是強徵民地啊」。

他怒批，南投環保局口口聲聲說「依法辦理」，結果現在連路在哪裡都交代不清楚，就想硬闖環評。「請問許淑華，這就是你口中的環評嗎？」

張育萌說，「會議現場，老農直接痛哭下跪，為什麼許淑華可以冷血到，睜眼說瞎話說『居民多數贊成興建』啊？」去年3月，農民收到耕種的土地「停止租約」的公文，理由是這塊地被撥給南投縣府，要蓋焚化爐。這種事發生在21世紀的民主台灣，「我完全無法想像，居民多麼錯愕，又如何欲哭無淚」。

張育萌表示，現在焚化爐的預定地，距離在地的新民國小只有800公尺。照理來說，就應該嚴肅討論和評估。但一階環評書裡面，南投環保局直接裝瞎，像是新民國小根本不存在一樣，提都不提。附近讀書的孩子，難道不是許淑華的縣民嗎？

他痛批，「許淑華這種父母官，真的不要也罷」。名間鄉長陳翰立對許淑華喊話，如果縣府選址願意換地方，他寧願年底鄉長不競選連任，「因為守護家鄉比選舉重要」。許淑華竟然回說，希望陳翰立「不要無限上綱」。讓他怒轟，「我超傻眼，到底是誰在無限上綱？，淑華縣長，請妳看著老農的眼睛，這叫哪門子的多數贊成？」

