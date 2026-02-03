為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    比利時21名好友集資買樂透 抱走近46億頭獎成村莊焦點

    2026/02/03 06:06 國際新聞中心／綜合報導
    比利時一個村莊的21名好友集資買彩券，幸運贏得「歐洲樂透彩」頭彩。（法新社）

    比利時一個村莊的21名好友集資買彩券，幸運贏得「歐洲樂透彩」頭彩。（法新社）

    比利時一個村莊的21名好友，1月30日幸運贏得「歐洲樂透彩」（EuroMillions）頭彩，獎金高達1.23億歐元（約45.8億台幣），這群幸運兒隨即成為當地熱議的話題。

    法新社報導，這群朋友居住在法蘭德斯地區（Flemish）的辛厄姆村（Zingem），獎金平分後，每人將可入袋約580萬歐元（約2.15億台幣）。

    「580萬歐元。是啊，這真是難以置信！」退休人士瑪麗安（Marianne）2日在售出中獎彩券的麵包店外接受法新社訪問時，語氣中仍難掩震驚。

    回憶起1月30日發現中獎的那一刻，她說：「我哭著、顫抖著看著我的丈夫，我說：『發生什麼事了？』」

    「我們相擁並告訴彼此：『我們要保持理智，不要做任何傻事。』」

    儘管如此，慶祝一番仍是必須的。這21位贏家當晚便相約在當地的咖啡館，開香檳大肆慶祝。當這對夫婦抵達時，現場已備好2杯香檳等著他們，整個場地充滿歡樂的笑聲。

    瑪麗安說，「這會讓生活變得輕鬆一點」，「這對孩子和孫子都會很有幫助，他們將擁有美好的未來，這是最重要的事情。」

    至於贏得如此大獎的秘訣是什麼？根據售出這張中獎彩券的塔威（Redgy Taerwe）說法，這包含相當程度的運氣成分。

    塔威在這家兼營咖啡館與雜貨店的麵包店櫃檯後方受訪時表示，「週五早上，他們來到這裡，要求買一張『電腦選號』（quick pick），我想是花了105歐元。」

    「就是那樣。他們贏了。」

    此次高達1億2355萬5827歐元的頭彩，是比利時史上金額最高的獎項之一。目前的最高紀錄出現在2016年10月，當時1名幸運的彩券持有者抱回1億6808萬5323歐元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播