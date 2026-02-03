比利時21名好友集資買樂透 抱走近46億頭獎成村莊焦點

比利時一個村莊的21名好友集資買彩券，幸運贏得「歐洲樂透彩」頭彩。（法新社）

比利時一個村莊的21名好友，1月30日幸運贏得「歐洲樂透彩」（EuroMillions）頭彩，獎金高達1.23億歐元（約45.8億台幣），這群幸運兒隨即成為當地熱議的話題。

法新社報導，這群朋友居住在法蘭德斯地區（Flemish）的辛厄姆村（Zingem），獎金平分後，每人將可入袋約580萬歐元（約2.15億台幣）。

「580萬歐元。是啊，這真是難以置信！」退休人士瑪麗安（Marianne）2日在售出中獎彩券的麵包店外接受法新社訪問時，語氣中仍難掩震驚。

回憶起1月30日發現中獎的那一刻，她說：「我哭著、顫抖著看著我的丈夫，我說：『發生什麼事了？』」

「我們相擁並告訴彼此：『我們要保持理智，不要做任何傻事。』」

儘管如此，慶祝一番仍是必須的。這21位贏家當晚便相約在當地的咖啡館，開香檳大肆慶祝。當這對夫婦抵達時，現場已備好2杯香檳等著他們，整個場地充滿歡樂的笑聲。

瑪麗安說，「這會讓生活變得輕鬆一點」，「這對孩子和孫子都會很有幫助，他們將擁有美好的未來，這是最重要的事情。」

至於贏得如此大獎的秘訣是什麼？根據售出這張中獎彩券的塔威（Redgy Taerwe）說法，這包含相當程度的運氣成分。

塔威在這家兼營咖啡館與雜貨店的麵包店櫃檯後方受訪時表示，「週五早上，他們來到這裡，要求買一張『電腦選號』（quick pick），我想是花了105歐元。」

「就是那樣。他們贏了。」

此次高達1億2355萬5827歐元的頭彩，是比利時史上金額最高的獎項之一。目前的最高紀錄出現在2016年10月，當時1名幸運的彩券持有者抱回1億6808萬5323歐元。

