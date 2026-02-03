美國印度和解！莫迪同意停購俄羅斯石油 川普降關稅至18％

在印度總理莫迪（左）同意停止向俄羅斯購買石油後，美國總統川普（右）宣布，針對印度商品的關稅將從25％調降至18％。（法新社檔案照）

美國總統川普2日宣布，在印度總理莫迪（Narendra Modi）同意停止向俄羅斯購買石油後，他計畫將針對印度商品的關稅，從25％調降至18％。此舉顯示川普正透過關稅手段切斷俄羅斯經濟命脈，以加速終結烏克蘭戰爭。

美聯社報導，川普表示，除了停止購買俄油，印度也將開始把對美國商品的進口關稅降至零，並承諾購買價值5000億美元的美國產品。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文宣布這項消息，並強調：「這將有助於『結束』正在發生、每週造成數千人喪生的烏克蘭戰爭！」

莫迪隨後也在社群平台X發文回應，表示對關稅調降感到「高興」，稱讚川普的領導對全球和平、穩定與繁榮至關重要，並期待雙方密切合作，將夥伴關係推向「前所未有的高度」。

川普近數月來持續施壓印度，要求新德里減少對廉價俄國原油的依賴。自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，全球多國孤立莫斯科，印度則趁機大舉採購價格疲軟的俄國石油。川普一直認為，打擊俄國石油收入是迫使俄國總統普廷（Vladimir Putin）結束這場近4年戰爭的最佳途徑。

就在美印達成協議之際，1名白宮官員透露，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）與女婿庫希納（Jared Kushner），預計本週稍晚將在阿布達比（Abu Dhabi）與俄羅斯及烏克蘭官員舉行新一輪三方會談，以尋求結束戰爭的可能性。

川普與莫迪長期關係良好，但近期因俄烏戰爭與貿易爭端而變得複雜。去年6月，川普政府因認為印度在縮減對美貿易順差及開放市場方面做得太少，宣布對印度商品徵收25％關稅；8月，川普又因印度購買俄油而額外加徵25％進口稅，使稅率總計高達50％。

數據顯示，去年前11個月，美國對印度商品貿易逆差達535億美元。印度官員曾表示，雖然美國尋求零關稅與市場准入，但印度對開放農業與乳製品等攸關龐大人口生計的領域，仍持保留態度。

值得注意的是，就在美印達成協議的前幾天，印度才剛與歐盟達成一項涵蓋近20億人口的自由貿易協定。面對華府的高關稅壓力，主要經濟體近期正加速尋求替代夥伴，印度此前已於去年12月與阿曼簽署協議，並完成與紐西蘭的貿易談判。

