最新研究：嬰兒2個月大即可分辨物體類別 早於原先預期

最新研究發現，嬰兒在2個月大時就能區分周圍看到的不同物體，比科學家原本認為的時間點還要早。（美聯社檔案照）

最新研究發現，嬰兒在2個月大時就能區分周圍看到的不同物體，比科學家原本認為的時間點還要早。

美聯社報導，這項2日發表在「自然神經科學」（Nature Neuroscience）期刊的研究成果，可能有助於醫生和研究人員更深入了解嬰兒期的認知發展。

請繼續往下閱讀...

該研究主要作者、愛爾蘭都柏林三一學院（Trinity College Dublin）的歐道赫提（Cliona O’Doherty）表示，研究發現嬰兒與世界互動的方式，「比我們想像的要複雜得多」。

這項研究分析130名2個月大嬰兒的資料，這些嬰兒在清醒狀態下接受腦部掃描。在此過程中，嬰兒觀看生命第一年常見的十幾類影像，例如樹木和動物。

歐道赫提指出，當嬰兒看著像貓這樣的影像時，他們的大腦會以特定的方式「觸發」（fire），研究人員可以將其記錄下來；如果他們看的是無生命物體，大腦觸發的方式則會不同。

這項技術被稱為「功能性磁振造影」（fMRI），讓科學家能比過去更精確地檢視視覺功能。過去許多研究依賴測量嬰兒注視物體的時間長短，這在年齡較小的嬰兒身上難以準確評估。部分先前的研究認為，嬰兒要到3至4個月大，才能區分動物和家具等類別。

歐道赫提說：「我們證明的是，他們在2個月大時，其實就已經具備這種將類別分組的能力。這比我們之前的認知要複雜得多。」

在這項研究中，許多嬰兒在9個月大時回診，研究人員成功收集其中66人的資料。歐道赫提表示，與2個月大時相比，9個月大嬰兒的大腦區分生物與非生物的能力強大許多。研究人員指出，未來科學家或許能將這類腦部影像，與生命後期的認知結果連結起來。

法國國家科學研究中心（CNRS）神經科學家帕佩奧（Liuba Papeo）指出，對極年幼嬰兒進行腦部造影充滿挑戰，「或許最明顯的挑戰是，嬰兒需要在清醒狀態下舒適地躺在fMRI掃描儀中，而且不能移動。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法