日本政令指定都市半數人口下滑 出生率低迷成主因

《共同社》1日發布的分析顯示，日本20個人口超過70萬的大城市中，有半數的人口與10年前相比出現下降，部分原因是出生率下滑。預計到2050年，人口下降的城市數量將增加至18個。

日本政府依據《地方自治法》設立政令指定都市，人口通常在50萬以上，享有接近都道府縣的自主權，如都市規劃、教育、社會福利等，截至2025年3月共有20個，包括北海道及東北地區的札幌、仙台；關東的埼玉、千葉、橫濱、川崎、相模原；北陸及中部的新潟、靜岡、濱松、名古屋；關西及近畿的京都、大阪、堺、神戶；中國及四國的岡山、廣島；九州地區的北九州、福岡、熊本等。

位於日本西南部的北九州市是政令指定都市中人口下降幅度最大的城市，人口較10年前下降6.5％，從97萬人降至91萬人。

人口萎縮促使政策制定者重新審視「政令指定都市」制度，該制度最初是基於人口成長的假設而制定，於1956年啟動，以達到一定的人口成長率為標準。橫濱、名古屋、京都、大阪和神戶是當年首批被指定為「指定都市」的城市。在政府將「指定城市」的最低人口要求從100萬降至70萬後，靜岡和其他六個城市也加入此一行列。

對照2015年和2025年1月1日的基本居民登記數據，緊隨北九州市之後的是靜岡市，人口下降6％，從71萬降至67萬人。

數據分析顯示，與北九州和靜岡形成鮮明對比的是，福岡市的人口增長最為顯著，增長8.2％，達到160萬人；其次是埼玉市，增長7.1％，達到135萬人；川崎市增長6.2％，達到153萬人。

根據2025年的數據及國立人口與社會保障研究所對2050年的預測，福岡和川崎是僅有的2個到2050年人口不會減少的指定都市。

批評人士指出，指定都市獲得的財政資源與其繁重的職責不成正比，這促使一些跨黨派國會議員推動將它們轉變為獨立於都道府縣政府的「特別市」。

分析顯示，在人口至少達到20萬的62個核心城市中，有52個（約佔84％）的人口與10年前相比出現下降。

