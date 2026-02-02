為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    廣西亮證姐翻版！ 北京行車糾紛賓士「亮衣姐」施壓畫面瘋傳

    2026/02/02 15:15 即時新聞／綜合報導
    繼廣西賓士「亮證姐」後，北京又出現換穿公安字樣外套的賓士「亮衣女」。（本報合成，擷取自X）

    繼廣西賓士「亮證姐」後，北京又出現換穿公安字樣外套的賓士「亮衣女」。（本報合成，擷取自X）

    中國廣西去年曾爆出「亮證姐」事件，一名賓士女駕駛在狹窄道路會車時，拿出公務證件逼迫對向車輛讓道，事後甚至深夜帶警員上門要求刪除影片，引發輿論譁然，最終多名公職人員遭到處分。如今，北京一場交通糾紛中，又出現換穿「公安」外套的賓士「亮衣女」，再度引發網路熱議。

    中國社群平台「微博」近日瘋傳一段影片，畫面顯示北京兩名女子因交通糾紛發生口角，隨後一同在路邊等候交警到場處理。等待期間，前方一輛賓士女駕駛突然轉身打開後車廂，俐落脫下原本的外套，拿出一件印有「西藏公安」字樣的黑色大衣當眾穿上。

    畫面曝光後引發大量討論，不少中國網友留言諷刺，「這亮衣姐簡直是2026年度最抽象的權力cosplay！ 後車箱一開，黑皮一披，腰桿立刻了，嘴角還自備勝利的冷笑」、「是想讓內部人員開方便之門嗎」、「意思就是有錢有權」、「她穿衣服時那個笑容才是重點」、「狐假虎威嗎？」

    旅義華僑作家李穎「李老師不是你老師」也在X平台轉發影片調侃，繼廣西「亮證姐」後，北京再出現「亮衣姐」，並形容「在她穿上外套的那一刻，腰桿瞬間挺直，氣場立刻完成切換。原本只是普通交通糾紛，轉眼就成了氣勢壓制現場。不需要證件、不需要執法資格，只要一件外套，就能讓自己從當事人升級為『疑似權威』。」

