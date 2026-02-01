美俄烏第二輪三方會談 2月4至5日阿布達比登場

美俄烏第二輪三方會談 2月4至5日阿布達比登場2026/02/01 19:29 即時新聞／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基宣布，美俄烏2/4與2/5將再次於阿拉伯聯合大公國進行三方會談。圖為今年1月23日美俄烏三方會談的照片。（歐新社）
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今（1）日宣布，新一輪的美烏俄三方會談將於2月4日及5日在阿拉伯聯合大公國的首都舉行。
澤倫斯基在X平台發文說：「我們的談判團隊剛才呈交了一份報告。下一輪三方會談的日期確定了，2月4日及5日在阿布達比（Abu Dhabi）。」
澤倫斯基接著指出：「烏克蘭準備好進行實質性討論，我們盼望能確保談判結果讓我們更接近一個真正且有尊嚴的戰爭句點。感謝所有正在提供協助的人！」
美俄烏新一輪三方會談原先預定2月1日舉行，不過澤倫斯基先前透露，鑒於美國與伊朗情勢緊張，時間與地點可能會變動。
Our negotiating team has just delivered a report. The dates for the next trilateral meetings have been set – February 4 and 5 in Abu Dhabi. Ukraine is ready for a substantive discussion, and we are interested in ensuring that the outcome brings us closer to a real and dignified…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський （@ZelenskyyUa） February 1, 2026