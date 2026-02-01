為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美俄烏第二輪三方會談 2月4至5日阿布達比登場

    2026/02/01 19:29 即時新聞／綜合報導
    烏克蘭總統澤倫斯基宣布，美俄烏2/4與2/5將再次於阿拉伯聯合大公國進行三方會談。圖為今年1月23日美俄烏三方會談的照片。（歐新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基宣布，美俄烏2/4與2/5將再次於阿拉伯聯合大公國進行三方會談。圖為今年1月23日美俄烏三方會談的照片。（歐新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今（1）日宣布，新一輪的美烏俄三方會談將於2月4日及5日在阿拉伯聯合大公國的首都舉行。

    澤倫斯基在X平台發文說：「我們的談判團隊剛才呈交了一份報告。下一輪三方會談的日期確定了，2月4日及5日在阿布達比（Abu Dhabi）。」

    澤倫斯基接著指出：「烏克蘭準備好進行實質性討論，我們盼望能確保談判結果讓我們更接近一個真正且有尊嚴的戰爭句點。感謝所有正在提供協助的人！」

    美俄烏新一輪三方會談原先預定2月1日舉行，不過澤倫斯基先前透露，鑒於美國與伊朗情勢緊張，時間與地點可能會變動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播