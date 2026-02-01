抓了馬杜羅卻養出更狠的？川普大讚委國「女獨裁者」 關鍵竟是這1物

美國總統川普公開稱讚委內瑞拉新領袖羅德里格斯（圖）是「很棒的人」，外媒揭露是因為她開放了石油利益給美商，換取了美方的政治默許。（法新社資料照）

當美軍突襲逮捕了委內瑞拉強人馬杜羅（Nicolás Maduro），外界一度以為該國的民主轉型即將到來。然而，現實局勢卻出現戲劇性轉折：接掌權力的前副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）不僅未遭美方進一步制裁，反而被美國總統川普公開稱讚是「很棒的人（terrific person）」。《華爾街日報》揭露，這一切的轉變，關鍵在於她向川普政府提供了最無法拒絕的籌碼：石油。

據《華爾街日報》獨家報導，羅德里格斯採取了務實且精準的生存策略。她看準川普政府重視經濟利益的特質，迅速打破委國長達25年的壟斷，開放美國能源巨頭進駐開採石油，並配合重啟美委商業航線。這項「利益交換」策略迅速奏效，川普近期不僅大讚她取得驚人進展，更直言「我們關係很好」。這讓這位原本應被視為獨裁體制延續者的領袖，成功在華府獲得了喘息空間。

施展「拖字訣」 賭川普沒耐性

專家分析，羅德里格斯的戰略核心是「拖（Run out the clock）」。隨著 2026 年美國期中選舉逼近，她賭川普為了選票和國內油價，不願在海外陷入長期的政治泥淖。因此，她一方面釋放部分政治犯以應付美方要求，另一方面則持續鞏固權力。分析指出，只要能拖過這段時間，她便有機會將目前的「過渡政府」轉化為長期執政的既定事實。

這場基於石油與經濟的政治博弈，讓委內瑞拉反對派陷入焦慮。儘管美國國務卿魯比歐聲稱最終目標仍是民主選舉，但川普政府的實際行動，包括鼓勵美商投資與外交接觸等，被部分人士解讀為變相承認新政權。反對派領袖馬查多（María Corina Machado）私下向美方表達擔憂，若美國僅滿足於經濟利益，委內瑞拉恐怕只是換了個面孔，繼續維持獨裁體制的運作。

