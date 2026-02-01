德國難民拉年輕女子落軌雙雙喪命 漢堡地鐵站悼念鮮花竟遭竊

德國漢堡地鐵站內警方拉起封鎖線，示意圖與新聞事件無關。（法新社）

德國漢堡地鐵站日前發生駭人命案，一名25歲男性難民無預警將18歲女子拉下月台軌道，正巧遇上列車進站，兩人當場遭撞身亡。事件震撼社會，如今事發現場再傳爭議，民眾悼念擺放的鮮花竟遭人偷走，引發外界撻伐。

綜合德媒報導，事發於當地時間29日晚間10時07分，地點位在漢堡萬茲貝克市場站（Wandsbek-Markt）。當時一名18歲伊朗籍女子正在月台候車，不遠處有一名來自南蘇丹的25歲男子徘徊其間，隨後男子突然走向女子，伸手抓住她並強行拖入軌道內，而此時地鐵列車正好進站，兩人來不及閃避，當場遭撞斃。

請繼續往下閱讀...

目擊者指出，男子事發前在月台來回走動，疑似處於醉酒狀態。警方表示，兩人事前並無互動，目前沒有跡象顯示彼此認識或有糾紛。警方也證實，該名25歲男子過去曾涉及刑事案件，但基於偵查不公開原則，未說明具體內容，案件朝涉嫌殺人方向偵辦。

進一步調查顯示，受害女子近期曾因家庭暴力問題尋求協助，入住婦女庇護所；而該名男子原先自南蘇丹逃往肯亞，並於2024年透過聯合國安置計畫（Resettlement-Programm）來到德國，生前居住在難民收容所。

德國聯邦移民與難民署（BAMF）表示，透過該計畫安置的人員都會事前接受安全審查，主要提供給在第一避難國缺乏生活前景、且特別需要保護的難民，但該男子為何符合資格，仍待釐清。

事件曝光後，不少民眾自發前往事發月台擺放鮮花悼念，未料監視器卻拍到2名身分不明人士將花束拿走。地鐵保全發現後透過廣播制止仍未成功，後來清潔工在垃圾桶發現被偷的花。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法