人類離毀滅更近了！美俄「最後核武條約」週四失效 川普已讀不回

全球核武控制的最後一道防線即將崩塌。美俄《新削減戰略武器條約》將於本週四到期，川普政府的冷處理讓專家憂心「末日鐘」將進一步撥快。圖為川普（右）與普廷過去會晤的資料照。（路透檔案照）

若無最後一刻的戲劇性轉折，限制全球兩大核武強權的最後一道法律枷鎖、也就是美俄《新削減戰略武器條約》（New START），將於本週四（5日）正式失效。面對俄羅斯總統普廷主動提議續約，美國總統川普採取了「已讀不回」的消極態度。

專家警告，這種因行政怠惰而導致的條約崩解，已迫使象徵人類毀滅距離的「末日鐘（Doomsday Clock）」向午夜更近了一步，全球恐將迎來核武數量無上限的危險時代。

請繼續往下閱讀...

普廷求續約 川普稱「聽起來不錯」但沒動作

據《法新社》報導，隨著條約即將到期，川普高舉「美國優先」大旗，似乎有意打破所有限制美國軍力的國際框架。然而，此次條約失效更多是源於行政慣性而非意識形態。普廷早在去年 9 月就提議將條約延長一年，川普當時雖隨口回應「聽起來是個好主意」，但隨後便無下文。普廷盟友、俄國前總統梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）無奈表示，俄方至今未收到美方任何「實質反應」。

美國軍控協會（Arms Control Association）執行長金波（Daryl Kimball）批評，川普第二任期邊緣化了職業外交官，決策圈僅剩極少數親信，導致政府機器運作失常，無法處理複雜的軍控談判。美國科學家聯盟（FAS）全球風險主任沃爾夫斯塔爾（Jon Wolfsthal）更直言，這原本是川普幾個月前拿起電話就能解決的「低垂果實（意指輕易可達成的目標）」，如今卻因行政怠惰而讓全球陷入險境。

諷刺的是，川普在放任條約失效的同時，卻又熱衷於重啟與普廷的私人外交，甚至邀請普廷8月赴阿拉斯加舉行峰會。白宮官員透露，川普希望將中國納入核武談判，但對於如何達成此目標卻毫無具體時間表。隨著期限逼近，美俄雙方似乎都已準備好迎接一個沒有條約約束、核武庫可能無限制擴張的新時代。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法