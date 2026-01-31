盜版漫畫網站BATO.TO負責人在中國被抓 中、日出版社聯手提告

全球最大盜版漫畫網站「BATO.TO」的網站營運者在中國被逮捕；示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社資料照）

為打擊盜版漫畫，日本五大出版社角川、講談社、集英社、小學館、Square Enix聯手檢舉。去年9月，「一般社團法人網路內容海外流通促進機構」（CODA）北京事務所代表出版社向中國公安提出刑事告發，獲得騰訊旗下閱文集團協助調查。中國公安最終在廣西壯族自治區40多歲男子住處查獲相關犯案設備，依違反著作權法逮捕，男子坦承犯行。本案被視為跨國打擊盜版的重要里程碑。

「一般社團法人網路內容海外流通促進機構」（CODA）的新聞稿指出，「BATO.TO」為2014年成立的投稿型盜版網站，男子至少自2018年起成為該網站核心營運者。網站向全球翻譯、發布包含英文在內50種語言的日本、韓國及中國熱門漫畫。此外，該網站對中國境內實施地理封鎖（Geo-blocking），刻意營造「未在中國境內侵權」的假象，同時吸引全球大量流量並不當取得高額廣告收益。男子供述，「BATO.TO」最高每月廣告收入曾超過人民幣40萬（約新台幣183萬）。

請繼續往下閱讀...

「BATO.TO」除了主網站之外，還有不同網域至少60個網站，這些網站在2025年5月的單月總訪問量達3億5000萬次，使「BATO.TO」實質上成為全球最大漫畫盜版網站。另統計2022年10月至2025年10月共37個月期間，總訪問量約達72億次。若以漫畫平均單次存取價格107日圓（約新台幣22元）估算，其經濟規模約達7700億日圓（約新台幣1593億）。

針對「BATO.TO」關閉，CODA代表理事後藤健郎表示，全球最大漫畫盜版網站因刑事取締而關閉，對跨國盜版對策而言具有重大意義。CODA對中國當局、日本經濟產業省及所有相關人員的努力深表感謝，聲稱會持續加強合作，以釐清案件全貌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法