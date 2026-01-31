為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    拒應邀赴俄 澤倫斯基反邀普廷到基輔「如果他敢」

    2026/01/31 19:35 編譯管淑平／綜合報導
    烏克蘭總統澤倫斯基29日向記者發表談話。（法新社）

    俄羅斯日前表示，已邀請烏克蘭總統澤倫斯基到莫斯科，與俄羅斯總統普廷會談。澤倫斯基1月30日拒絕克宮的提議，反邀請普廷到基輔，「如果他敢的話」。

    《基輔獨立報》30日報導，澤倫斯基當天拒絕了克宮提議，他和普廷在莫斯科會談的建議，但是透露出他準備以更適當形式進行會談的意願，「我也可以邀請他（普廷）到基輔，讓他來。我現在公開地邀請他，如果他敢的話」。

    日前克宮外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，若澤倫斯基準備與普廷進行「以達成成果為導向」的會面，可以到莫斯科，莫斯科會確保他的安全。克宮發言人佩斯科夫也表示，俄國重申邀請澤倫斯基到莫斯科和談。

    烏國先前曾表示，對澤、普會談討論領土和札波羅熱核電廠未來這兩大關鍵議題，持開放態度。不過，澤倫斯基拒絕這樣的會談在俄國，或者俄國盟邦白俄羅斯舉行，他30日的談話還暗示，普廷並無意進行面對面會談。

    澤倫斯基去年向普廷公開喊話，他準備在土耳其與普廷會面。不過，普廷最終拒絕了土耳其會談提議，反邀澤倫斯基到莫斯科，但隨即遭拒絕。

    美國斡旋的美、烏、俄代表三方會談上週在阿布達比舉行，新一輪會談預定2月1日舉行。不過澤倫斯基透露，會談能否如期舉行的不確定性，他說，由於「美國和伊朗的情勢」，時間、地點可能有變，「我不知道下一次會談將會在什麼時候」。

