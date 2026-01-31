習近平反腐12年越打越多？經濟學人：去年查辦100萬人創歷史新高

習近平反腐12年，查辦人數卻不減反增，外媒以「打地鼠」形容其困境。（路透資料照）

習近平主導反腐運動已進入第12年，但查辦人數卻不降反升。根據《經濟學人》（The Economist）最新分析，中國當局2025年因貪腐與違紀遭調查的人數突破100萬，創其執政以來新高。這顯示官方早前宣稱已取得「壓倒性勝利」的反腐戰，實際上仍持續在體制深層擴散，而非逐步收斂。

報導指出，腐敗並非只存在於高層權鬥，而是滲入升遷與用人制度，形成可被量化的「買官鏈」。法院判決文件顯示，廣西一名消防系統官員為取得升遷，竟向上級行賄約130萬人民幣（約新台幣580萬元）。分析認為，這類以金錢換職位的現象，反映基層至中層體系仍存在嚴重的制度性漏洞。

這股風氣似乎也蔓延至軍隊。報導引述《華爾街日報》消息指出，在有關前軍委副主席張又俠落馬的內部通報簡報中，提及他涉嫌協助前國防部長李尚福「買官上位」。德國智庫MERICS指出，近期多起將領整肅案件顯示，軍中職務與軍銜交易問題仍被視為監管重點之一，但相關整頓是否已產生長期效果，外界仍持續觀察。

貪污是為了「保命」 越抓越隱蔽

更深層的問題在於腐敗的動機。布魯金斯學會（Brookings Institution）學者分析，部分官員涉貪並不僅出於逐利，也與體制內互信壓力與風險迴避心理有關。在這種「小圈子政治」中，收受賄賂被視為一種信任信號，拒絕收錢反而可能被同僚視為異類或潛在的告密者。

《經濟學人》總結認為，在高壓整肅與制度誘因並存的情況下，反腐行動雖持續擴大，但腐敗行為也可能轉向更隱蔽的形式存在，使這場反腐戰爭變得如「打地鼠」般難以根除，整治效果也更難以單純用查辦數字來衡量。

