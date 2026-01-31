為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    習近平反腐12年越打越多？經濟學人：去年查辦100萬人創歷史新高

    2026/01/31 12:01 編譯陳成良／綜合報導
    習近平反腐12年，查辦人數卻不減反增，外媒以「打地鼠」形容其困境。（路透資料照）

    習近平反腐12年，查辦人數卻不減反增，外媒以「打地鼠」形容其困境。（路透資料照）

    習近平主導反腐運動已進入第12年，但查辦人數卻不降反升。根據《經濟學人》（The Economist）最新分析，中國當局2025年因貪腐與違紀遭調查的人數突破100萬，創其執政以來新高。這顯示官方早前宣稱已取得「壓倒性勝利」的反腐戰，實際上仍持續在體制深層擴散，而非逐步收斂。

    報導指出，腐敗並非只存在於高層權鬥，而是滲入升遷與用人制度，形成可被量化的「買官鏈」。法院判決文件顯示，廣西一名消防系統官員為取得升遷，竟向上級行賄約130萬人民幣（約新台幣580萬元）。分析認為，這類以金錢換職位的現象，反映基層至中層體系仍存在嚴重的制度性漏洞。

    這股風氣似乎也蔓延至軍隊。報導引述《華爾街日報》消息指出，在有關前軍委副主席張又俠落馬的內部通報簡報中，提及他涉嫌協助前國防部長李尚福「買官上位」。德國智庫MERICS指出，近期多起將領整肅案件顯示，軍中職務與軍銜交易問題仍被視為監管重點之一，但相關整頓是否已產生長期效果，外界仍持續觀察。

    貪污是為了「保命」 越抓越隱蔽

    更深層的問題在於腐敗的動機。布魯金斯學會（Brookings Institution）學者分析，部分官員涉貪並不僅出於逐利，也與體制內互信壓力與風險迴避心理有關。在這種「小圈子政治」中，收受賄賂被視為一種信任信號，拒絕收錢反而可能被同僚視為異類或潛在的告密者。

    《經濟學人》總結認為，在高壓整肅與制度誘因並存的情況下，反腐行動雖持續擴大，但腐敗行為也可能轉向更隱蔽的形式存在，使這場反腐戰爭變得如「打地鼠」般難以根除，整治效果也更難以單純用查辦數字來衡量。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播