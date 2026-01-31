為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗外長：準備好與美核談判 飛彈不在談判之列

    2026/01/31 12:12 中央社
    伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示，伊朗已準備好與美國恢復核子談判。（美聯社）

    伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示，伊朗已準備好與美國恢復核子談判。（美聯社）

    伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示，伊朗已準備好與美國恢復核子談判，但強調川普政府須先停止軍事攻擊威脅，伊朗也拒絕把飛彈與防禦系統列入談判議題。

    綜合紐約時報與Axios新聞網報導，川普以動武要脅，想迫使伊朗同意美方條件，包括停止核子計畫、限制彈道飛彈及終止支持哈瑪斯、真主黨等中東代理人。

    川普已下令美軍大舉陳兵波斯灣，為可能軍事打擊伊朗做準備。白宮官員表示，川普尚未做最終決定，仍願意探索外交途徑解決的可行性。

    阿拉奇這番話是在安卡拉與土耳其外長的共同記者會上所說。土耳其近日扮演積極牽線美伊直接談判的主要調停角色；埃及、卡達與沙烏地阿拉伯等區域內各國也在為美伊雙方傳遞訊息，試圖降溫。

    目前美國與伊朗之間並無任何直接談判。美國官員表示，德黑蘭似乎對美方條件為基礎的協議不感興趣。

    土耳其外長費丹（Hakan Fidan）表示，在阿拉奇到訪前，他29日已先與白宮特使進行長時間通話，美方對伊朗提出的要求清單涵蓋頗多要素，但他的建議是先從核子談判著手。

    阿拉奇表示，除非川普停止威脅，否則伊朗不會與美國展開直接談判，「我們既準備好談判，也準備好作戰」他同時也排除掉任何關於彈道飛彈的討論，稱這些武器對伊朗國家安全至關重要。

    他說：「伊朗的飛彈與防禦系統，永遠不會成為任何談判的議題。」並表示目前沒有任何與美國官員面對面會晤的計畫。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播