伊朗外長：準備好與美核談判 飛彈不在談判之列

伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示，伊朗已準備好與美國恢復核子談判。（美聯社）

伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示，伊朗已準備好與美國恢復核子談判，但強調川普政府須先停止軍事攻擊威脅，伊朗也拒絕把飛彈與防禦系統列入談判議題。

綜合紐約時報與Axios新聞網報導，川普以動武要脅，想迫使伊朗同意美方條件，包括停止核子計畫、限制彈道飛彈及終止支持哈瑪斯、真主黨等中東代理人。

請繼續往下閱讀...

川普已下令美軍大舉陳兵波斯灣，為可能軍事打擊伊朗做準備。白宮官員表示，川普尚未做最終決定，仍願意探索外交途徑解決的可行性。

阿拉奇這番話是在安卡拉與土耳其外長的共同記者會上所說。土耳其近日扮演積極牽線美伊直接談判的主要調停角色；埃及、卡達與沙烏地阿拉伯等區域內各國也在為美伊雙方傳遞訊息，試圖降溫。

目前美國與伊朗之間並無任何直接談判。美國官員表示，德黑蘭似乎對美方條件為基礎的協議不感興趣。

土耳其外長費丹（Hakan Fidan）表示，在阿拉奇到訪前，他29日已先與白宮特使進行長時間通話，美方對伊朗提出的要求清單涵蓋頗多要素，但他的建議是先從核子談判著手。

阿拉奇表示，除非川普停止威脅，否則伊朗不會與美國展開直接談判，「我們既準備好談判，也準備好作戰」他同時也排除掉任何關於彈道飛彈的討論，稱這些武器對伊朗國家安全至關重要。

他說：「伊朗的飛彈與防禦系統，永遠不會成為任何談判的議題。」並表示目前沒有任何與美國官員面對面會晤的計畫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法